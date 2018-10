Le ministre de la Jeunesse et des Sports : « Le stade de Baraki sera réceptionné en janvier 2019 »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a effectué hier une visite de travail au stade de Baraki, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Il était accompagné de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, L. Yang Guang Yu, de cadres de son département, MM. Bekhti et Goumi, et du DJS d’Alger, M. Krache.

Le ministre s’est dit, dans l’ensemble, satisfait de l’état d’avancement des travaux, dans la perspective de la réception prochaine de ce grand projet, par rapport à l’échéance qui lui a été fixée. Dès son arrivée sur le chantier, il a été reçu par les responsables de l’entreprise chargée de la réalisation du projet.

Un exposé succinct lui a été fait par le directeur du projet, M. Pascal Asselain, de l’entreprise française EGIS, sur la situation d’avancement des travaux pour chaque volet spécifique. M. Mohamed Hattab a demandé des précisions claires sur cet aspect, notamment en termes de ratios par rapport à la dernière visite qu’il a effectuée sur les lieux. Le directeur du projet a dressé devant le ministre de la Jeunesse et des Sports un état des lieux, lui faisant part des aspects positifs de l’avancement des travaux mais aussi de certaines difficultés rencontrées et dont il faudra faire des efforts soutenus pour les solutionner. Ensuite sur le chantier du stade, M. Mohamed Hattab a reçu de plus amples explications sur l’état d’avancement des travaux, de la part du directeur général adjoint de l’entreprise de réalisation du stade de Baraki, la CRCEG (China Railway Construction Engineering Group), M. Nazim Ghanem. Le ministre a insisté auprès des responsables du projet du stade de Baraki, qui a une capacité d’accueil de 40.000 places, sur un point important, celui lié au respect de la livraison de cette nouvelle infrastructure, non sans assurer que l’Etat algérien mettra tous les moyens nécessaires pour que la jeunesse et le sport algériens puissent en bénéficier. «La volonté de l’Etat est là. D’importants projets dans tous les domaines sont en cours de réalisation. Ceux liés au sport ont toute leur importance. Tous ces projets répondent à des besoins et à des attentes du peuple algérien. On ne ménagera aucun effort pour que, dorénavant, des améliorations sensibles et concrètes soient apportées dans la gestion de ces différents projets. On n’a plus de temps à perdre. Il faut redoubler d’efforts à tous les niveaux pour les faire avancer comme il se doit, dans le respect des normes conventionnelles internationales. Il faut faire les choses à temps, comme convenu, et en même temps veiller absolument à réaliser un travail de qualité», a indiqué le ministre. «Il faudra travailler 24h/24h et augmenter l’effectif des ouvriers et ainsi maintenir la cadence exigée pour que la qualité et le respect des délais répondent aux attentes de tels projets. On met les moyens nécessaires, et c’est tout à fait normal que nos exigences et nos espérances soient plus grandes», a-t-il tenu à souligner.



La capitale et d’autres villes vont être dotées d’infrastructures sportives de haut niveau



M. Mohamed Hattab, en fin communicateur, a demandé aux responsables de ce projet du stade de Baraki d’être précis pour que les travaux puissent avancer davantage dans le sens positif. Ainsi, après avoir pris connaissance de l’ensemble des aspects en rapport avec l’état des lieux, il a répondu sans détours et avec sa franchise habituelle aux différentes questions des médias présents. «Le stade de Baraki connaît un état d’avancement global des travaux de gros œuvre estimé à 87%, le stade et le parvis. C’est le plus gros du travail. Comme on peut tous le constater de visu, les choses ont bien avancé et on ne peut qu’être optimiste qu’il sera livré dans les délais impartis avec une rallonge d’environ un mois. L’entreprise de réalisation s’engage à livrer le stade de Baraki dès janvier 2019. J’ai donné instruction pour qu’on ne dépasse pas le premier trimestre 2019. Je peux l’affirmer aujourd’hui. Tout sera mis en action pour que la capitale et d’autres villes du pays puissent être dotées d’infrastructures sportives modernes de haut niveau. Notre pays et notre jeunesse méritent tous les sacrifices. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l’édifice. Ensemble, on pourra mieux faire avancer les choses dans tous les domaines. Le stade de Baraki, tout comme ceux en cours de construction, tels ceux de Douéra, Tizi Ouzou et Oran, seront un acquis certain pour le peuple algérien, sa jeunesse et le sport national, qui en a grandement besoin. On doit avoir une vision d’avenir, et avec de la bonne volonté, de la détermination et des convictions, l’Algérien est capable de réaliser beaucoup de choses qui paraissent a priori impossibles. Parfois, on se sous-estime, alors que nous disposons d’un réel potentiel humain, infrastructurel et beaucoup de moyens», a affirmé M. Mohamed Hattab. Le premier responsable du MJS a encore une fois affiché sa détermination à faire évoluer les choses au niveau de son secteur, une sorte de révolution tranquille qui permettra un essor du sport national et de sa jeunesse, et qui fera évoluer les choses dans le sens escompté par les autorités du pays et le peuple algérien, qui doivent retrousser les manches ensemble pour construire l’Algérie de demain.

Mohamed-Amine Azzouz