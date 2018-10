Les chefs de police africains : Message de reconnaissance au président Bouteflika

A l’issue des travaux de la 2e AG du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), les chefs de police africains ont adressé un message de remerciements et de reconnaissance au Président Bouteflika, lu en leur nom par le directeur général de la police soudanaise, Tayeb Babiker Ali, dans lequel «ils ont salué le rôle pionnier du chef de l’Etat, son soutien aux causes africaines et sa contribution à la concrétisation des valeurs de solidarité et de coopération entre les Etats africains dans différents domaines dont la coopération sécuritaire et la promotion des différentes initiatives et démarches visant à sa promotion et son développement». À cet effet, ils ont mis en avant «avec fierté et reconnaissance les grandes réalisations de l’Algérie dans différents secteurs et les acquis concrétisés sous la direction éclairée et sage du Président Bouteflika dans un climat empreint de paix et de stabilité dont jouit l’Algérie». Les participants ont aussi salué «les efforts du Président de la République et ses actions louables visant à instaurer la paix et la stabilité dans le continent en œuvrant, notamment, au règlement de certains conflits à travers le dialogue, les voies pacifiques et les négociations tout en respectant la souveraineté des Etats et favorisant la non ingérence dans les affaires internes des pays. Ils ont rappelé, en outre, «le militantisme du Président de la République dans l’instauration de la paix et de la sécurité internationales ainsi que ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et extrémisme violent, outre sa politique clairvoyante visant la promotion et la protection des droits de l’homme pour fonder l’Etat de droit et instaurer les valeurs de la réconciliation et de la concorde».

Les hôtes de l’Algérie ont exprimé, par ailleurs, «leurs profonds remerciements au Président de la République et au directeur général de la Sûreté nationale, président de l’Assemblée générale (AG) d’Afripol, Mustapha El-Hahbiri, pour les efforts déployés en vue de faire aboutir les travaux de cette 2e AG».