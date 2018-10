Lutte contre les menaces sécuritaires : AFRIPOL, pour une plus grande coopération

Dans son allocution de clôture, le Directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha El-Habiri, a tenu à adresser ses «remerciements au Président de la République, pour son appui indéfectible» à l’instance policière continentale.

Lu par le commissaire divisionnaire, Abbad Benyamina, directeur de la coopération internationale auprès de la (DGSN), le message de M. El Habiri était adressé en premier au Président Bouteflika «pour son attachement aux idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de développement, de démocratie et de bonne gouvernance sur le continent africain, pour face au défis du millénaire».

Les progrès tangibles en termes de renforcement des capacités de l’AFSECOM, la mise en œuvre de son plan d’action, la promotion et la consécration de la coopération policière régionale, soulignés auparavant par les chefs de police présents lors de cette

2e AG de l’AFRIPOL, viennent ainsi illustrer le rôle prépondérant de l’Algérie dans la promotion de la coopération sécuritaire sur plusieurs niveaux. L’Algérie qui abrite le siège de

l’AFRIPOL a accompli un rôle pionnier dans le but de «fédérer les énergies, la promotion des initiatives et le partage des expériences, pour relever les défis de la sécurité», a ainsi estimé le DG de la Sûreté nationale qui n’a pas manqué de souligner «la pertinence des contributions et des communications présentées et les débats qu’elles ont suscités».

Les observateurs sont unanimes pour souligner que l’organisation de cette 2e AG intervient au moment où le paysage criminel est impacté par la mondialisation, la virtualité, l’idéologie et la technologie. Ces risques sont des défis majeurs pour les services de sécurité.

L’Assemblée générale a permis un échange de données et d’expériences sur la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité émergeante.



AFRIPOL : les priorités stratégiques



Les travaux de cette 2e Assemblée générale ont été couronnés par des décisions «importantes», qui illustrent, aux yeux du commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Smail Chergui, «la détermination des Etats membres à vaincre et éliminer le terrorisme ainsi que ses causes profondes».

M. Chergui qui a souligné «qu’aucun pays n’est à l’abri du fléau terroriste» a détaillé lors de la conférence de presse à l’issue des travaux, les principaux points de repères et les priorités stratégiques formulées dans les recommandations sanctionnant cette rencontre.

En effet, il a été surtout question de faire une évaluation de la concrétisation des objectifs fixés dans le programme d’actions de l’AFRIPOL 2017-19 adopté lors de la première assemblée, tenue elle aussi, à Alger.

Parmi les mesures concrètes pour la mise en œuvre effective de l’Afripol, M. Chergui a évoqué «l’ouverture des bureaux de liaison nationaux, le développement du système d’information et de communication «AFSECOM», qui permettra de faciliter la communication au sein des différentes organisations policières à l’échelle continentale».

Ces réalisations d’une importance vitale pour les organismes de sécurité dans leur lutte contre le crime organisé et le terrorisme transfrontalier, ont poussé M. Chergui à partager son optimisme quant «à un avenir promoteur»

L’engagement exprimé, lors de cette réunion, par les Etats membres pour travailler davantage ensemble laisse «entrevoir des possibilités pour l’avenir d’AFRIPOL», dira M. Chergui.

S’exprimant sur le renforcement d’une coopération efficace en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, M. Chergui a annoncé que «plusieurs autres accords seront signés avec d’autres organisations régionales, afin de hisser le niveau de la coopération», comme cela sera le cas pour Interpol «très prochainement». Aussi, apporter l’appui technique au système de communication AFSECOM est une nécessité. «Le système facilitera la coordination et la circulation, la fluidité et le partage des données et d’information liées aux enquêtes criminelles» a encore souligné le responsable.



Vers la création de pôles d’excellence



Par ailleurs, il a été décidé de créer «trois groupes de travail spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, la répression de la cybercriminalité, ainsi que la prévention contre les phénomènes liés à la propagation des risques de terrorisme», a expliqué le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA.

À cela s’ajoute «le renforcement des ressources humaines, et la formation de l’élément féminin». Le commissaire a mis en évidence dans ce contexte, «la dimension sociale dans la lutte antiterroriste qui rend impératif de consacrer un pourcentage dans les promotions de police pour les femmes». Ceci, en plus de «la nécessité de modernisation des écoles de formation policière, et l’actualisation des programmes de formation afin d’en faire des pôles d’excellence».

Dans un contexte marquée par une évolution des formes de crime et l’émergence de nouveaux risques liés à l’expansion des groupes terroristes, et afin de hisser le niveau d’intervention de l’AFRIPOL, les chefs de police ont appelé aussi «au renforcement des organismes de police par des experts en sécurité» et cela afin d’accompagner les actions opérationnelles.

Il est à rappeler que la création d’AFRIPOL a été lancé, puis adoptée à l’unanimité, lors de la 22e conférence régionale africaine de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à Oran.

L’initiative a été ensuite appuyée, en marge de la 82e Assemblée générale d’Interpol, tenue du 21 au 24 octobre, à Carthagène (Colombie)

Tahar Kaidi

Rencontre annuelle au mois d’octobre



En marge de la conférence de presse organisée à l’issue des travaux de la 2e AG de

l’AFRIPOL, le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Smaïl Chergui, a signalé «qu’il a été décidé d’organiser une réunion annuelle de cette instance policière chaque mois d’octobre, et cela pour harmoniser les positions africaines en matière des priorités». Ce sera donc un rendez vous annuel «qui vise à coordonner les actions africaines et ce, en préparation de la rencontre annuelle d’Interpol». M. Chergui a informé que la prochaine réunion du comité d’exécution sera organisée à Lusaka (Zambie).

T. K.

S’adapter en permanence



Le mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) continuera à s’adapter «en permanence pour assurer une plus grande coopération sécuritaire» au niveau des Etats membres, a soutenu le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), président de l’Assemblée générale d’Afripol, le Colonel Mustapha El Habiri. «Avec l’appui de l’Union africaine et le soutien des différents partenaires, Afripol continuera à s’adapter en permanence afin de relever un défi énorme pour assurer une plus grande coopération sécuritaire au niveau des Etats membres de l’UA en vue d’affronter les multiples formes de menaces sécuritaires émergeantes», a-t-il dit, dans un allocution lue en son nom par le directeur de la Police judiciaire, le contrôleur de police, Ali Ferrag, à la clôture des travaux de la 2e Assemblée générale d’Afripol. M. El Habiri a indiqué que les décisions adoptées lors de cette session ne manqueront pas de marquer une étape «importante» dans la réalisation du plan d’action d’Afripol, qui a inscrit parmi ses priorités la lutte contre la terrorisme et la criminalité organisée transnationale, afin de développer et renforcer les partenariats et les synergies entre les institutions en charge de la lutte, en étroite coordination avec les organisations policières internationales.

Pour lui, la tenue de cette session a témoigné de la capacité d’Afripol à fédérer les énergies, promouvoir les initiatives et partager les expériences afin de permettre de relever ensemble les défis de la sécurité. M. El Habiri a fait savoir que les différents points de vue échangés par les participants sur la nouvelle approche d’alliance stratégique africaine basée sur le renforcement de la coopération policière, tant régionale qu’internationale en matière de lutte le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ont été «instructifs et pertinents». Il a ajouté que les communications présentées et la pertinence des débats sont le fruit des expériences communes, à même de développer ensemble des initiatives innovantes visant à renforcer la sécurité des citoyens africains, précisant que ces initiatives contribueront à redynamiser l’Afripol, qui constitue un moyen de solidarité active afin de prévenir les nouvelles formes de criminalité émergente. Le président de l’Assemblée générale d’Afripol a rendu, par ailleurs, hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son «appui indéfectible» à cet organisme, ce qui témoigne, a-t-il soutenu, de son «attachement aux idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de développement de démocratie et de bonne gouvernance sur le continent pour faire face au défis du millénaire».