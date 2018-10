Mascara : Visite au Musée du Moudjahid

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont assisté au 57e anniversaire de la Journée de l’émigration correspondant au 17 octobre de chaque année. Une conférence sur cet évènement historique a été animée au profit du personnel de police par le Professeur Touaguine Ahmed, président de l’Association du 08 mai 1945 à Mascara. Le conférencier a mis en avant l’importance historique de cet évènement, durant lequel le peuple algérien a affirmé son union par une révolution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et la participation des ressortissants algériens à l’étranger. Ces évènements ont permis d’acquérir un soutien politique et médiatique consistant à mettre à nu les pratiques coloniales. Le locuteur a aussi évoqué les causes et les conditions de ces évènements et leurs conséquences à savoir de longues listes de chouhadas, victimes de la politique coloniale oppressive. La conférence s’est clôturée par des cadeaux symboliques en l’honneur des invités. Une visite a été organisée au profit des éléments de la police au musée du moudjahid de la ville de Mascara. Ces derniers ont pu découvrir tous les acquis lors de la guerre de Libération dans la wilaya ainsi que les sacrifices des chouhadas. Des compétitions sportives ont, en outre, été animées à cette occasion

A. Ghomchi