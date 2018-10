Collectif Orly Devoir de Mémoire : « pour une reconnaissance officielle »

Le collectif «Orly Devoir de Mémoire du 17 Octobre 1961» a estimé que le temps est venu pour la reconnaissance officielle du massacre d'Algériens du 17 octobre 1961 à Paris et sa banlieue, dont la mémoire «est aussi bien française qu’algérienne». «Le temps est venu d’une reconnaissance officielle de cette tragédie, dont la mémoire est aussi bien française qu’algérienne.

Les victimes oubliées du 17 octobre 1961 travaillaient, habitaient et vivaient en France. Nous leur devons cette justice élémentaire, celle du souvenir», a souligné, ce collectif, dans un appel à la veille de la commémoration du 57e anniversaire de ces crimes contre des Algériens pacifiques qui manifestaient contre le couvre-feu qui leur a été imposé par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon.

Le collectif, constitué d'associations, de militants des droits de l'homme et de partis politique de la région d'Orly, rappelle que ce couvre-feu entraîna une «réaction pacifique» des Algériens, sous la forme d’une manifestation dans les rues de Paris. «Au soir du mardi 17 octobre 1961, ils furent près de trente mille, hommes, femmes et enfants à défiler pacifiquement sur les grandes artères de la capitale, pour revendiquer le droit à l’égalité et défendre l’indépendance de l’Algérie», a-t-il ajouté, considérant que la répression policière est une des pages «les plus sombres» de l'histoire de France. «La répression policière de cette protestation non violente est une des pages les plus sombres de notre histoire. Longtemps dissimulée à l’opinion et désormais établie par les historiens, elle fut féroce : onze mille arrestations, une centaine d’assassinats, dont de nombreux manifestants noyés dans la Seine, tués par balles, frappés à mort», a encore rappelé ce collectif, appelant l'État français à reconnaître ces crimes.

«Reconnaître les crimes du 17 octobre 1961, c’est aussi ouvrir les pages d’une histoire apaisée entre les deux rives de la Méditerranée. À l’orée de cette commémoration, seule la vérité est gage de réconciliation», a affirmé le collectif qui organise un rassemblement «citoyen pacifique» avec dépôt de gerbes.