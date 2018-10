journée nationale de l'Emigration : Consolider les liens avec la mère patrie

La célébration de la journée nationale de l'Emigration qui coïncide cette année avec le 57e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 est «une occasion pour rendre hommage aux milliers d’Algériens qui ont inscrit à jamais leur sacrifice dans l’histoire nationale», a affirmé hier, perpétuant l’attachement des membres de notre communauté établie à l’étranger à leur mère patrie», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Rappelant le courage dont ont fait preuve les émigrés algériens qui ont bravé les interdictions de tous genres, le MAE a affirmé que ces derniers «ont démontré à l’autorité coloniale qu’ils étaient, pareillement à leurs frères en Algérie, engagés avec détermination dans le combat du peuple algérien tout entier pour recouvrer sa souveraineté spoliée et se réapproprier ses valeurs nationales».

«Par leur courage exceptionnel et leur force de conviction inébranlable, ils ont ouvert un des chapitres les plus glorieux de la résistance du peuple algérien à l’occupation coloniale et contribué à renforcer le crédit déjà grand de la Révolution algérienne dans le concert des nations», a-t-il soutenu.

Selon le MAE, les événements des manifestations du 17 octobre 1961 «ont constitué un acte politique de grande signification et démontré de manière incontestable le sentiment de destin commun exprimé par tous les Algériens là où ils se trouvaient pour la consécration de l’indépendance de l’Algérie». Cette date phare, a-t-il poursuivi, inscrite dans le mouvement national algérien, «incarne la volonté de tout un peuple épris de valeurs de liberté, de justice, de paix, et refusant toute forme d’oppression et d’humiliation de l’occupation coloniale».

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé, dans ce contexte, que cette date reste pour l’histoire «une tragédie, qui a foulé aux pieds les droits les plus élémentaires des Algériens, s’inscrivant en ce sens dans une série ininterrompue de mesures barbares décidées par les bourreaux de l’administration coloniale et reposant sur des violations inqualifiables du droit international et de celui des droits de l’homme».

«Ces évènements tragiques, ancrés à jamais dans la mémoire collective du peuple algérien, sont survenus il y a cinquante-sept ans, lorsque les forces de police, sous les ordres du préfet Maurice Papon, avaient violemment réprimé une manifestation pacifique à Paris, organisée par la Fédération de France du FLN pour dénoncer le couvre-feu appliqué arbitrairement et uniquement à la communauté algérienne en France», a rappelé le MAE. Le ministère des Affaires étrangères a estimé, à ce titre, qu'il est du devoir des historiens de «rappeler que ceux qui ont commandité et perpétré cette répression aveugle ne peuvent se départir du devoir de conscience, propre à chaque être humain». «Cinquante-sept ans après, en dépit des séquelles de cette nuit horrible, le peuple algérien et la communauté nationale à l’étranger se commémorent, à la même date dans le recueillement, le sacrifice de ces vaillants travailleurs émigrés», a-t-il ajouté.

Le MAE a rappelé, à l'occasion, que «le Président de la République a pris récemment une série de mesures incitatives en faveur de la communauté d’émigrés, en vue de consolider les liens multiformes avec la mère patrie et de permettre à ses membres de bénéficier, au même titre que leurs compatriotes, des programmes publics engagés dans les domaines du logement et de la création d’emploi, notamment au profit des jeunes».

----------------/////////////////////////

Des juristes : « Un crime contre l’Humanité »



Dans des déclarations à l'APS, l'avocat et ancien responsable de la Fédération de France du Front de Libération nationale (FLN), Ali Haroun, a souligné que les massacres «constituent des crimes contre l'humanité au sens propre du terme, vu le caractère pacifique de la marche et partant le droit international devrait être appliqué sur les responsables de ces crimes». «Il reste beaucoup à faire en matière de mémoire historique et collective du peuple algérien concernant ces évènements qui n'ont jouit de tout l'intérêt nécessaire que ces dernières années», a-t-il ajouté, précisant que «la répression française de la marche pacifique des émigrés est distinctement classée par les Français du point de vue juridique». «Au moment où ces derniers affirment que le peuple a voté en faveur des Accords d'Evian ayant instauré une amnistie générale et globale au profit des deux parties (Algérie-France), les Algériens estiment que les crimes commis contre l'humanité sont imprescriptibles et non amnistiables». A une question sur la position officielle de la partie algérienne à l'égard de la demande de reconnaissance des crimes commis, M. Ali Haroun a indiqué que ces dernières années «un intérêt croissant a été affiché quant à la commémoration de ces évènements pour préserver la mémoire et l'histoire de l'Algérie, en veillant à faire valoir les droits des personnes tuées arbitrairement», plaidant pour l'enseignement de l'histoire des émigrés et des évènements du 17 octobre. L'avocat Farouk Ksentini affirme, du point de vue juridique, que les crimes du 17 octobre 1961 «sont punissables par la loi et classés crimes contre l'humanité, conformément à toutes les normes et critères humanitaires et juridiques», rappelant que la reconnaissance par le président français, Emmanuel Macron de la responsabilité des crimes perpétrés contre les Algériens constitue «un premier pas». Le professeur en droit et sciences politiques et avocat Amar Rekhila a indiqué que le Droit pénal international qualifie explicitement les faits commis par la France coloniale de «crimes d'Etat et de génocide commis par une armée régulière représentant un Etat, précisant que ces crimes «sont imprescriptibles et partant nous pouvons les évoquer à nouveau et demander le jugement de leurs auteurs et l'indemnisation des préjudices causés». Revenant à l'aspect politique de ces évènements, M. Rekhila a indiqué que les Français «évitent de reconnaître les crimes commis contre les Algériens ayant participé à la marche, au regard de la responsabilité pénale qu'ils impliquent», soulignant qu'«il s'agit de faits historiques documentés avec preuves à l'appui, mais leur traitement exige d'amener la France, à l'image de l'Allemagne, de l'Italie et de la Libye, à reconnaître d'abord ses crimes avant de présenter des excuses (preuve de bonne foi).