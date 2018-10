Notre forum de la mémoire : Hommage au réseau Jeanson : «Les porteurs d’espoir»

«Je le répète, cette indépendance est certaine. Ce qui ne l’est pas, c’est l’avenir de la démocratie en France. Car la guerre d’Algérie a pourri ce pays. L’amenuisement progressif des libertés, la disparition de la vie politique, la généralisation de la torture, l’insurrection permanente du pouvoir militaire contre le pouvoir civil marquent une évolution que l’on peut, sans exagération, qualifier de fasciste. Devant cette évolution, la gauche est impuissante, et elle le restera si elle n’accepte pas d’unir ses efforts à la seule force qui lutte aujourd’hui réellement contre l’ennemi commun des libertés algériennes et des libertés françaises. Et cette force, c’est le FLN.» Extrait de la lettre de Jean-Paul Sartre au tribunal du «Procès Jeanson» (le 5 septembre 1960).

Evoquer les réseaux de soutien au FLN pendant la guerre de Libération nationale, c’est revivre le souvenir des porteurs de valises, ou les porteurs d’espoir comme qualifiés par Jacques Chabry. Grand militant engagé et un juste parmi les 4.000 justes qui ont adhéré aux réseaux de soutien en France, en Suisse et en Belgique.

La célébration de la journée nationale de l’Emigration, qui coïncide avec le 17 octobre 1961, une date qui marque le massacre de centaines d’Algériens dans la capitale des droits de l’homme, Paris, a été une occasion pour le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, de revenir sur ces Européens, algériens de cœur, qui avaient épousé la cause algérienne. Fatma-Zohra Benbraham, avocate de renom, et investie dans la recherche des hauts faits et les dates marquantes de notre histoire, a animé une conférence sur ces groupes d’hommes et de femmes de la haute société, écrivains, philosophes, cinéastes..., des humanistes qui ont soutenu financièrement, aidé une cause qui n’était pas la leur. Refusant le colonialisme, ils ont été emprisonnés, torturés et considérés par leur pays comme des traitres. Maître Benbraham a rappelé que ces réseaux se sont assignés des missions dangereuses comme le transport de fonds. Ces actes de bravoure les ont exposés aux arrestations et des jugements très sévères par les tribunaux spéciaux de la France coloniale. Dix-sept membres ont été condamnés sans remise de peine, sans grâce. Considérés comme des traitres à la nation, ils n’ont été libérés qu’après l’amnistie décrétée par le général de Gaulle au mois de février 1966 (soit 4 années après l’indépendance) en faveur des membres de l’OAS. C’est dire qu’ils ont été traités au même titre que ceux qui ont directement attenté au président. Dans la deuxième partie de son intervention, la conférencière a présenté Francis Jeanson, un journaliste et philosophe français. Elle explique que c’est en 1955 que cette humaniste avait pris conscience de la gravité de la situation qui prévalait en Algérie. Il décida, alors, en collaboration avec son épouse, Collette, de rédiger un plaidoyer pour l’Algérie indépendante sous l’intitulée « L’Algérie hors la loi ». Cet ouvrage, résultat d’enquêtes sur le terrain et d’entretiens avec quelques-uns des responsables maquisards, était venu compléter une série d’articles sur l’Algérie colonisée. Ami de l’Algérie, il était imprégné des idées indépendantistes, du fait de ses contacts avec Ferhat Abbas, Ahmed Boumendjel et Ahmed Francis. En 1955, il rencontre Salah Louanchi qui le sollicite pour «faire le taxi» (transports des militants). Jeanson convaincu, — selon ses paroles : «la lutte des Algériens était «juste et nécessaire» — accepte. Et, c’est en transportant les militants du FLN, qu’il finit par comprendre leurs besoins (argent, hébergement, lieux de réunion, transport de fonds et aussi des faux papiers). Il décide alors de constituer un réseau en contactant quelques amis, des intellectuels, des syndicalistes, des hommes de culte, et tente de les rallier à la cause algérienne. Parmi ses contacts, le grand philosophe Jean-Paul Sartre qui l’avait assuré tout de suite de son soutien. C’est ainsi qu’est né le réseau Jeanson, une organisation qui n’avait pas échappé aux yeux de la DST. Conscient qu’il n’allait pas leur échapper, il avait demandé aux membres de contacter un des ténors du barreau parisien de l’époque et digne de confiance, Roland Dumas. Il ne s’était pas trompé. Des arrestations parmi les membres du réseau, il y en a eu beaucoup. Certains ont pu s’échapper des prisons, d’autres sont restés malheureusement incarcérés jusqu’en 1966. Pour rappel, en France, trois grands réseaux ont appuyé la lutte des Algériens établis en France. Le premier, le plus connu, est le réseau Jeanson ; le deuxième «Curiel», du nom d’Henri Curiel, un juif égyptien issu d’une famille de banquiers et qui avait mis à la disposition du CEE, à titre gracieux, un immeuble.

Ce noyau d’aide à la Fédération de France assurait des caches, le transport des militants, la diffusion des journaux et surtout le transfert d’argent des cotisations vers les banques suisses.

Le troisième réseau «Raptis», du nom de Michalis Raptis, un trotskyste qui a apporté une grande aide au FLN.

Ils étaient certes tous des porteurs de l’espoir.

Nora Chergui