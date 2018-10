Eau potable : Un service de qualité

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a souligné au Caire l'effort consenti par l’Algérie pour pérenniser un service de l'eau potable et de l’assainissement de qualité, a indiqué un communiqué du ministère. Intervenant au cours de la 4e session de la réunion des ministres chargés de l'Eau de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue les 14 et 15 octobre au Caire, M. Necib "a fait part de l'effort significatif de l'Algérie pour garantir et pérenniser un service de l'eau potable et de l’assainissement de qualité au profit des citoyens grâce aux investissements importants consentis par l'Etat, dans le cadre des différents programmes de développement initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis le début des années 2000".

Le ministre a également évoqué l'expérience de l'Algérie dans la mobilisation de la ressource et l’accès à l’alimentation en eau potable, ainsi que l'avancée avérée dans le domaine de l'épuration et la protection de la ressource, ajoute le communiqué. En marge des travaux de cette réunion, M. Necib a été reçu, en compagnie des autres ministres chargés de l'Eau des pays de l'OCI, par le président égyptien, Abdel Fettah Sissi, qui a fait part de l'importance de la protection et l'usage optimal de la ressource en eau, et des enjeux auxquels sont confrontés les pays de l'OCI. Le ministre a aussi pris part, aux côtés de ses homologues des pays de l'OCI, à l'ouverture de la première semaine du Caire sur l'eau, organisée sous le thème "la préservation de l'eau pour un développement durable." En outre, il a eu l'occasion de partager l'expérience de l'Algérie avec les différents ministres chargés de l'Eau des pays de cette organisation, et a fait part de la disponibilité de l'Algérie à contribuer pleinement aux objectifs de coopération dans le domaine de l'eau.

La 4e session de la réunion des ministres chargés de l'Eau de l'OCI, qui a vu la participation de 42 délégations des pays membres de cette organisation, a été une occasion pour mettre en avant les enjeux et les défis auxquels sont confrontés ces pays, particulièrement pour ce qui est de la protection et de la préservation de cette ressource rare menacée par les conséquences des changements climatiques, explique la même source. Elle a également été une occasion pour l’installation du Conseil de l’eau des pays membres de l’OCI. Cet instrument devra contribuer pleinement à la mise en œuvre de la vision arrêtée par l’OCI en matière de politique de l’eau, et permettre ainsi la concrétisation des objectifs de gestion intégrée de la ressource en eau dans un cadre de développement durable.