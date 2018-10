48 wilayas concernées : Vaste opération de relogement en novembre

3.400 logements AADL et sociaux participatifs ont été distribués, lundi à Alger. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika relatif au relogement, a indiqué le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors d'une cérémonie organisée à Cheraga, et à laquelle ont pris part le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et les autorités locales de la commune.

2.400 clés de logements AADL ont été remises aux bénéficiaires et 1.000 autres au profit de familles ayant bénéficié de logements LSP. Durant le premier semestre de 2018, le secteur a distribué pas moins de 155.000 unités depuis la première opération organisée au niveau nationale à l'occasion de Leïlat el-Qadr (Nuit du destin) de Ramadhan écoulé. Le secteur s'attelle à la préparation de la prochaine opération de distribution des logements au niveau de 48 wilayas, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 1er Novembre 1954, qui verra une vaste opération de relogement dans différents types, notamment le logement rural et le logement public locatif (LPL) destinés aux catégories à faible revenu. Concernant les logements de types promotionnel aidé (LPA) et LSP, le ministre a affirmé que son secteur a entamé la révision de la formule LPA, pour garantir les droits du souscripteur à travers de nouvelles procédures. Ces mesures interviennent après avoir examiné le programme et relevé des lacunes dans les textes réglementaires, ce qui a induit l'arrêt de la réalisation de plus de 16.000 unités, a fait savoir le ministre. Parmi ces mesures, l'activation du rôle de la Caisse nationale du logement (CNL) et du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), et le choix judicieux des promoteurs immobiliers. Ce type de logement a été relancé à travers l'inscription de 70.000 unités de logement pour l'année 2018 et 60.000 unités pour 2019. Pour sa part, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que la wilaya s'apprête à lancer, avant fin décembre prochain, la 24e opération de relogement. Plus de 47.000 familles ont été relogées depuis juin 2014 à Alger dans des logements participatifs (13.000 unités), AADL (24.000 unités) et promotionnels publics (5.000). Pour ce qui est du programme en cours de réalisation à Alger, M. Zoukh a précisé qu'outre les projets en cours relevant de l'AADL, il y a des projets de réalisation de 34.000 unités de type public locatif, 17.000 de type promotionnel et 17.000 autres de type participatif. Le wali d'Alger a appelé les citoyens à faire preuve de patience et de sagesse jusqu'à la réception de leurs logements, soulignant que les efforts se poursuivent pour parachever la réalisation de tous les logements en chantier.

Toutes les opérations de relogement organisées à Alger (de juin 2014 à octobre 2018) ont permis le contrôle des dossiers de 61.407 candidats au niveau du Fichier national du logement, qui a abouti à la radiation de 5.712 candidats, ayant déjà bénéficié de logements ou de subventions de l'Etat, de la liste des bénéficiaires, ont fait savoir hier les services de la wilaya d'Alger. «Le Fichier national du logement a révélé que 5.712 candidats, soit 9,30% des dossiers contrôlés depuis mi-juin 2014, ont déjà bénéficié de logements ou de subventions de l'Etat ou possèdent des biens fonciers, ce qui a mené à leur radiation des listes des bénéficiaires», a précisé la même source.