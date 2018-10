Université d’Annaba : à l’heure du développement

Le thème «L’université algérienne à l’heure des exigences des connaissances et du savoir» a été centre des travaux du quatrième séminaire national organisé par le département des sciences de l’information et de la communication de la faculté des lettres, des sciences humaines et sociales de l’université Badji- Mokhtar. Cette rencontre, qui a réuni 115 enseignants et chercheurs de plusieurs universités, visait à évaluer l’impact de l’université sur le développement global et ses perspectives d’adaptation et de prise en charge des préoccupations sociales, économiques et culturelles. Pour le professeur Fouad Bouguetta, qui a donné une conférence intitulée «L’université algérienne et le nouveau monde», «il faut que les gens comprennent, aujourd’hui plus que jamais, l’importance de la connaissance et du savoir pour la création de la richesse. Il est impératif que l’université algérienne soit compétitive dans le domaine de la production du savoir, notamment à travers la recherche scientifique et la création de micro-entreprises». Abondant dans le même sens, l’enseignante universitaire au département des sciences de l’information et de la communication, Hassina Bouchikh, s’est interrogée, quant à elle, sur l’adéquation formation-emploi dans le secteur des médias. L’université forme-t-elle des produits qui répondent aux exigences du marché de l’information et de la communication ? s’est-elle interrogée, avant de suggérer une grande ouverture sur les technologies de l’information et de la communication, pour en faire des outils au service du développement et du rayonnement scientifique et culturel. 75 communications étaient au programme de ce séminaire, axées, notamment, autour de la relation université-environnement, les modèles d’expérience d’universités étrangères, l’enseignement supérieur à distance et la recherche scientifique dans les universités algériennes.