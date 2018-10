Élaboration des sujets d’examens nationaux : Session de formation au profit des enseignants et inspecteurs

«Les enseignants et inspecteurs chargés de l'élaboration des sujets d'examens nationaux des trois paliers scolaires, au titre de l’année scolaire 2018 / 2019, bénéficieront d'une formation en novembre prochain.» C’est ce que vient d’annoncer la ministre de l’Éducation nationale.

Mme Nouria Benghabrit, qui s’est exprimée, lors d'une visite de travail et d'inspection aux ateliers d'évaluation des sujets des examens scolaires pour l'année 2018, organisés par l'Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba, a mis l’accent sur l’importance de la formation des enseignants et inspecteurs concernés par l'élaboration des sujets d'examens, en vue d'améliorer leurs performances.

«Ce cycle de formation permettra à ces enseignants d'échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l'élaboration de ces sujets», a-t-elle expliqué.

La ministre a, dans le même contexte, fait savoir que «le guide adopté par les enseignants et les inspecteurs dans l'évaluation des sujets des examens nationaux doit s’adapter aux nouvelles mutations dans ce domaine, et exige donc une amélioration».

Mme Benghabrit a, à cet effet, souligné la nécessité d'apporter des modifications au guide adopté, pour l'évaluation des sujets des examens, dans le but d’améliorer la qualité des sujets proposés dans les examens nationaux, dont le baccalauréat.

Elle a, dans ce sillage, indiqué que «l’élaboration des sujets d’examens pour les années à venir se fera sur la lumière de l'évaluation de l'année précédente».

«Ce guide sera une référence à même de soumettre les sujets proposés à certains objectifs et normes en adéquation avec le contenu des programmes scolaires», a tenu à préciser la ministre, avant de poursuivre que «ceci doit se faire à travers des méthodes conformes avec la compétence escomptée dans l'élaboration des questions et des sujets des examens pour les différentes matières».

Lors de ces ateliers, les inspecteurs ont évoqué plusieurs questions ayant trait aux évaluations des épreuves du baccalauréat 2018, dont le choix du deuxième thème par les candidats. Concernant l'épreuve de physique, par exemple, ces candidats l’ont trouvée abordable par rapport au premier thème.

Pour ce qui est de l’épreuve des mathématiques, les inspecteurs ont constaté, à travers l'évaluation, que les candidats au baccalauréat 2018 ont plutôt opté pour le premier sujet proposé, car le deuxième était moins accessible pour la plupart d’entre eux.

Selon les inspecteurs, ces évaluations permettent d’identifier la capacité des élèves à résoudre les problèmes ciblés et celle liée à la mémoire, à la connaissance et à l'innovation. La ministre a, lors de cette rencontre, affirmé qu'elle s'attelle à œuvrer en coordination avec le Conseil supérieur des programmes, pour introduire le cours des probabilités dans la première année secondaire, et ce afin de lui accorder une place dans le système éducatif.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Éducation a déjà fixé les dates des examens de fin de cycle des trois paliers, au titre de l’année scolaire 2018/ 2019.

Ainsi, l’examen du baccalauréat aura lieu, du 16 au 20 juin, soit après le mois de Ramadhan. Idem pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), dont la date a été fixée du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de fin du cycle primaire (5e) est prévu pour le 29 mai 2019. Il est utile de rappeler que les inscriptions aux examens nationaux ont commencé sur le site web de l'Office national des examens et concours (ONEC), et devront se poursuivre jusqu’au 15 novembre prochain. Concernant les candidats au baccalauréat, ceux-ci devront s’inscrire sur le site «http://bac.onec.dz». Pour les candidats à l’examen du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), l’inscription se fera via le site «http://bem.onec.dz», et ceux de l'examen de fin de cycle primaire sur le site «http://cinq.onec.dz».

