Journée mondiale de l’alimentation : La lutte contre le gaspillage, une priorité

Coïncidant avec le 16 octobre de chaque année, la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation relance de plus belle le défi de la sécurité alimentaire dont notre gouvernement fait une priorité. Pour de nombreux spécialistes et experts de la question, «aucun pays ne peut se prévaloir de produire 100% de ce qu’il consomme». Ce constat est partagé par la directrice de l’Ecole supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la radio, Meriem Hind Benmahdi cite comme exemple le monopole des semences par deux pays qu’elle s’abstient de citer et estime que l’Algérie n’est pas la seule nation dépendante de l’extérieur même si elle reconnaît une nette amélioration de la production de céréales. «Le monde entier est tributaire de ces deux pays, faut pas s’affoler donc. L’Algérien moyen ne manque pas aujourd’hui d’aliments. Ce qu’il y a lieu de faire, en revanche, c’est d’améliorer la qualité et la ration alimentaires de ce qu'il consomme afin qu’il puisse vivre longtemps et en bonne santé», a-t-elle expliqué lors de son passage dans l’émission «L’Invité de la rédaction» de la chaîne III. Interrogée sur la qualité de l’alimentation en Algérie, notamment les produits agricoles, la directrice de l’Ecole supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires s’est dite favorable à une agriculture « raisonnée» qui économise l’eau, diminue l’impact environnemental en termes d’empreintes carbone et limite l’impact des fertilisants et des pesticides sur la santé publique.

«Si ces conditions sont respectées, on aura forcément, au final, une production alimentaire saine et de bonne qualité», a-t-elle assuré, non sans relever un point très important. Il s’agit du gaspillage contre lequel elle appelle à mener une lutte sans merci. «Il est vrai que notre pays produit 70% de ses besoins alimentaires mais, malheureusement, beaucoup de pertes sont constatées avant que le produit n’arrive chez le consommateur», a-t-elle déploré, citant une étude de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui note que de grosses quantités de la production de légumes et de fruits se perdent entre le moment où elle est cueillie et celui où elle arrive sur les étals des marchands. «C’est la raison pour laquelle beaucoup d’efforts sont à consentir dans ce registre afin d’améliorer les méthodes de récolte, de stockage, de transformation et de distribution», a considéré Meriem Hind Benmahdi.

Abordant le gaspillage par les ménages algériens de quantités de nourriture, particulièrement celle du pain, «L’invitée de la rédaction» affirme qu’il s’agit là d’un phénomène «mondial» et souligne qu’environ 1,3 milliard de tonnes d’aliments sont annuellement jetés à travers la planète. «La faute à qui ? Bien évidemment au manque de conscience des personnes qui en sont coupables par leur manque de discernement, notamment en termes de sécurité alimentaire pour leur pays. Il est triste, de voir des poubelles regorgeant de pain. C’est malheureux», a-t-elle regretté encore. A noter que les statistiques de la FAO font état de 815 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, de 1,3 milliard qui sont en surpoids et de 600 millions d’autres qui souffrent de l’obésité. Pour les spécialistes, il est temps de réagir et de redresser la barre et le monde peut atteindre la «Faim Zéro» si tous les pays, continents, secteurs et professions se «mobilisent» en tenant compte des leçons apprises et des «meilleures» pratiques.

