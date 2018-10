Hassi-R’Mel : nouvelle installation énergétique

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia



«Nous devons optimiser au maximum l’exploitation de nos ressources naturelles en favorisant l’option de la transformation garantissant une meilleure valeur ajoutée, afin de permettre au pays de mieux se développer et assurer une prise en charge des préoccupations des citoyens.» Le propos est du P-DG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, qui a mis en relief, hier, lors de sa visite de travail à Hassi R’mel (Laghouat), toute l’importance de la transformation, un des axes majeurs de la nouvelle stratégie de redéploiement de la compagnie nationale des hydrocarbures SH 20-30. «La transformation en profondeur est au cœur de l’action de l’entreprise», a-t-il affirmé, car l’heure est venue pour la compagnie de procéder à la commercialisation de ses produits à l’état brut, mais plus en tant que produits finis. D’où l’intérêt que revêt le raffinage, défini en tant qu’option incontournable dans la nouvelle stratégie inscrite à l’horizon 2030. Dans ce cadre, le P-DG de Sonatrach a fait part de la signature du contrat portant réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud avant la fin de l’année en cours. Il a aussi assuré du démarrage de la raffinerie d’Alger, au plus tard durant le premier semestre de l’année prochaine, tout comme il s’est dit satisfait des contrats signés avec les partenaires de Sonatrach, notamment celui paraphé récemment avec le groupe français Total, portant sur la réalisation d’une unité de production de polypropylène.

Le P-DG de Sonatrach a entamé sa visite à Hassi R’mel par l’inauguration de la station de compression de gaz GR4, réalisée par la société italienne Bonatti pour un montant dépassant les 15 milliards de dinars. Cette nouvelle acquisition devra permettre d’augmenter de 9 milliards de m3 le volume d’expédition du gaz naturel collecté des champs du Sud-est vers le Centre national de dispatching de gaz à Hassi R’mel. La nouvelle station inaugurée s’ajoute à d’autres infrastructures similaires assurant l’expédition d’une quantité cumulée dépassant les 50 milliards de m3/an. L’augmentation des capacités de Sonatrach en matière d’exportation de gaz naturel constitue cette autre option stratégique retenue dans la nouvelle feuille de route de Sonatrach.

M. Ould Kaddour a annoncé à ce propos que la mise en service du 4e turbocompresseur du gazoduc Medgaz devra se traduire également par l’augmentation de la capacité de gaz transportée qui passera de 8 à 10 milliards de m3 par an. Seconde étape de la visite, l’inspection du projet de boosting phase 3 de Hassi R’mel visant à accroître les capacités de production pour atteindre un volume de près de 200 millions de m3/jour. La réception de ce projet sur 293 km de canalisations est prévue en deux phases. La première sera opérationnelle vers la fin de 2019, tandis la seconde est prévue en 2023.



Sonatrach primée à Shanghai



M. Ould Kaddour a inspecté par la suite le Centre d’innovation de Hassi R’mel. Tout en se montrant intransigeant sur la maîtrise des technologies, il s’est dit satisfait du développement enregistré au niveau de ce centre, où il a rencontré le collectif des travailleurs qu’il a tenu à sensibiliser sur l’importance de leur implication pour le succès de la nouvelle stratégie SH 20-30 visant, entre autres, à hisser la compagnie nationale au top 5 mondial, à consacrer un taux d’intégration de 55% à l’horizon 2030 et à réaliser 67 milliards de dividendes d’ici à la même échéance. En parlant de maîtrise des technologies, M. Ould Kaddour a révélé que la compagnie des hydrocarbures a été primée la semaine dernière à Shanghai pour la présentation de son nouveau centre d’innovation réalisé à Alger et qui sera inauguré sous peu. Dans une conférence de presse, il a rappelé que le dossier des réformes des ressources humaines du groupe demeure la priorité de l’heure. « Nous sommes en train de travailler assidûment sur ce dossier » a-t-il affirmé.

K. A.

Journées de l’énergie les 29 et 30 octobre à Alger



Le P-dg de Sonatrach a annoncé l’organisation de journées de l’énergie les 29 et 30 octobre. Il a fait part de la présence à cette manifestation d’une dizaine de ministres africains de l’Energie ainsi que les principales entreprises énergétiques de renom mondial. «C’est un événement important qui sera sanctionné par la signature de nombreux contrats », dira-t-il. Interpellé sur le processus d’élaboration de la nouvelle loi des hydrocarbures, il dira que l’ensemble des partenaires de Sonatrach ont été contactés à ce sujet et que des bureaux d’études spécialisés apportent leur contribution à ce nouveau projet de loi très attendu.

