Gaz et électricité à l’Ouest du pays : Renforcer la production et la distribution

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a procédé hier à la mise en service du réseau d’alimentation de 1.149 foyers en gaz naturel dans la commune de Sour, à Mostaganem. La réalisation de ce réseau a nécessité une enveloppe de plus de 100 millions de DA, au titre du montage financier entre la société Sonelgaz et le budget de wilaya, selon les explications fournies.

Avec cette nouvelle opération, le réseau de distribution du gaz naturel couvre 24 communes sur un total de 32 collectivités que compte la wilaya de Mostaganem, sachant que 22 communes ont été raccordées à ce réseau durant la période 2000/2018. Le ministre, qui effectue une visite dans la région, a suivi une communication sur le secteur de l’énergie de la wilaya, avant de confier à Sonelgaz le raccordement de 20.000 autres foyers au réseau de distribution du gaz domestique. Il a souligné que Sonelgaz doit mener des campagnes d’information et de sensibilisation en direction de la population pour expliquer les facilités octroyées en matière de raccordement au réseau du gaz naturel. Le ministre de l’Energie a inspecté le projet de raccordement de quatre communes au réseau de distribution du gaz naturel (Achaacha, Nekmaria, Tazgait et Khadra) ainsi que le projet de la centrale électrique de la plage de Sonactel (est de Mostaganem) d’une capacité de 1.450 mégawatts.



La centrale électrique de Boutlélis, livrée en décembre



Auparavant, le ministre avait annoncé, à partir d'Oran, que la centrale électrique à turbine à gaz de Boutlelis sera inaugurée lors de sa prochaine visite dans la wilaya, le 17 décembre prochain, mettant en garde contre tout retard.

Le ministre a accordé, dans ce cadre, un délai d’une semaine à la société COSIDER pour rattraper le retard dont elle a la responsabilité. Mustapha Guitouni a, en outre, insisté lors de sa visite, lundi, sur la coordination des efforts entre les différentes sociétés présentes sur le chantier de la centrale électrique, lancé en 2014, et qui a enregistré plusieurs retards pour atteindre actuellement un taux d’avancement global de 80%. Il a, d’autre part, souligné l’importance du projet qui devra renforcer la production de l’énergie électrique dans l’Ouest du pays et desservir quelque 50.000 habitants, notamment la nouvelle ville Ahmed-Zabana de Misserghine.

De leur côté, les responsables du projet, qui devait initialement être livré en avril 2018, ont expliqué que les retards enregistrés sont dus à plusieurs facteurs, notamment des fuites d’eau au niveau des échangeurs d’air qui pourraient occasionner d’importants dommages.

L’autre raison du retard est justifiée par la non-conformité de certains équipements qu’il fallait remplacer, nonobstant des perturbations dans la livraison d’une huile nécessaire pour la confection des boîtes de câbles et la non-conformité des soudures dans les postes de gaz. Néanmoins, les responsables du projet ont affirmé au ministre que la première tranche sera livrée et mise en exploitation le 17 décembre 2018 et la seconde le 31 janvier 2019. Pour parer à toute éventualité, une cellule de veille formée de toutes les sociétés présentes sur la chantier a été créée, afin de coordonner les efforts et éviter tout retard supplémentaire.

Le projet de la centrale électrique à turbine à gaz de Boutelelis de 2 x 223 mégawatts (446 MW) et d'un coût de plus de 32 milliards de DA a pour objectifs, selon les responsables, de satisfaire la demande grandissante en énergie électrique dans la région ouest et d'assurer une sécurité énergétique. Mustapha Guitouni a, par ailleurs, inauguré l’agence commerciale d’Arzew, qui a fait l'objet d'une opération de rénovation intégrale d'un coût de 20 millions de DA. Il a, en outre, visité le chantier d’une nouvelle agence commerciale sise dans la zone des sièges au quartier de l’USTO à Oran, dont le chantier a été lancé en février 2018 et qui sera livrée l’été 2019.