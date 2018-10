Troisième soirée de la 10e édition du festival international de la musique symphonique : Tout en harmonie

La bonne organisation du festival culturel international de la musique symphonique continue à drainer un public distingué. Avec trois pays en tête d’affiche les présents de l’opéra d’Alger ne pouvaient espérer plus pour cette troisième soirée du festival. Il s’agit de l’Espagne, la République de Corée et de l’Ukraine.

En effet, les trois formations se sont succédé sur la prestigieuse scène de l’opéra d’Alger, comme chaque soir, devant un public très nombreux. Il s’agit de l’"Ensemble Casa Mediterráneo" qui représentant l’Espagne, le "Quartet Classique" de la république de Corée ainsi que "l’orchestre symphonique de la radio nationale d’Ukraine". Les trois formations ont gratifié le public d’un programme musical classique exceptionnel. Tout en harmonie, le concert s’est déroulé en présence des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Un concert de haut niveau à la hauteur de l’immense créativité musicale dont ont fait preuve les musiciens de ces trois formations. Les présents de l’opéra d’Alger Boualem Bessaïah ont fortement applaudit l’"Ensemble Casa Mediterráneo", un orchestre espagnol qui a honoré son pays à cette VIe édition du Festival culturel de musique symphonique. Cette prestation ne pouvait que refléter les fortes relations bilatérales algéro-espagnoles. Dirigé par son chef d’orchestre Enrique Montesinos Parra l’Ensemble a ouvert la soirée avec un riche programme. Créé en 2004, ce groupe est formé de jeune musiciens professionnels décline un répertoire classique et une musique contemporaine. Ainsi chef d’orchestre Enrique Montesinos Parra et ses musiciens ont interprété avec brio de composition de tous les pays de l’arc méditerranéen, entres autres des œuvres de Frederico Chueca "El Bateo" Prélude (1901), Joaquin Turina "La prière du torero" (1926), Isaac Albéniz "Asturies"- Légende (1890), "La danse espagnole" de Enrique Granados 1890).

Cette participation est une première en Algérie pour cette formation musicale, ce qui lui octroie une formidable opportunité d’échange culturel avec l’Algérie. La République de Corée, quand à elle, a été distinguée par sa prestation donnée par quatre talentueux violonistes "Quartet Classique". Au menu, "Quatuor à cordes en do op 2/6 ; "Sérénade italienne ; "Quator à cordes" et Sonnets et Rondeaux". L’Ukraine clôture la soirée avec son Orchestre symphonique de la radio nationale composé de solistes des groupes à cordes, à vent et de percussions, et bien évidemment de leurs chefs d’orchestre Volodymyr Sheiko qui a émerveiller les mélomanes de son répertoire comprenant les œuvres musicales d’une autre époque, à l’instar de Edvard Grieg, Praelidium, Sarabande, Air, Rigaudon… etc. En hommage au grand compositeur Vincenzo Bellini, la soprano Kseniia Bakhritdinova-Kravchuk a interprété "Casta Diva" de Vincenzo Bellini alors que la soprano Aria di Norma Kseniya Bakhiritdinova-Kravchuk a chanté "Palladio" de Karl Jenkis ; "Danse Anitra" d’Evard Grieg.

Sihem Oubraham

Ils ont dit…

Enrique Montesinos Parra, Chef d’orchestre de l’Ensemble Casa Mediterráneo :

« objectif atteint »

«Participer au festival international de musique symphonique était un objectif que nous avons pu réaliser. Franchement nous sommes très contents d’avoir eu cette expérience. Le public est vraiment le reflet de ce qui est l’algérien… un public merveilleux et très attentif.»



Volodymyr Sheiko, Chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de la radio nationale Ukrainienne :

« Je reviens chaque année avec grand plaisir »

«C’est très important pour nous de nous retrouver dans ce festival qui nous uni chaque année. C’est vrai que nous n’avions pas été présents lors des trois dernières éditions mais sachez que cette rencontre annuelle est aussi importante pour nous. Le peuple algérien est un peuple artistique et mélomane. Je reviens chaque année en Algérie avec grand plaisir.»



Sol Daniel Kim Choi, musicien violoncelle de la République de Corée :

« Le public est merveilleux, très attentif »

«J’estime que c’est très important pour chaque musicien de se produire sur les podiums d’opéra. Ce festival est une belle expérience pour moi. J’estime que ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller aux festivals européens de musique symphonique devraient venir en Algérie pour vivre cette expérience où j’ai constaté la grande performance. Le public algérien est merveilleux, très attentif… j’ai ressenti un retour d’énergie et un savoir culturelle très développé.»

Propos recueillis par : S. O.