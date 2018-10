Festival international de théâtre de Béjaïa : H’zam el-ghoula ouvre la 9e édition

La pièce "H’zam el ghoula", mise en scène par Mouhoub Latreche au printemps dernier, a ouvert dimanche soir, la 9eme édition du festival international de théâtre de Bejaia (FITB). Le spectacle a ravi le public présent qui, pour la plupart, l'a déjà visionné au moins une fois. L’£uvre s’est manifestement bonifiée grâce à un jeux d’acteurs époustouflant de réalisme et de sincérité. Initialement écrite par le dramaturge Omar Fatmouche et mise en scène par le défunt Abdelmalek Bouguermouh en 1989, d’après une adaptation de Valentin Kataev, l’£uvre n’a pas connu de changements notables dans sa trame originelle, Latreche s’étant contenté d’ajouter un surcroit de finesse et de gags pour le moins hilarant à une multitude scène qui ont eu pour effet de provoquer des réactions en chaine. La pièce a été très jubilatoire, ayant été truffée de bouffonnerie, de sentimentalité, de finesse d’esprit et de quiproquos, construite, de plus, dans un genre vaudeville, avec un maximum de scènes dans un décor immuable. C’était peut-être là ou résidait le génie de feu Abdelmalek Bouguermouh qui, pour croquer la crise de logement d’alors, a caricaturé à fond l’espace occupé par ses héros.