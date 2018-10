Nouveautés de l’ ANEP pour le SILA : 33 titres et des hommages à Djamel Allam et Hacène Lalmas

En vue de l’entrée littéraire, coïncidant chaque année avec le Salon international du livre d’Alger (SILA), le président-directeur général de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), Amine Echikr, a animé, hier à la librairie Chaïb-Dzaïr, à Alger, une conférence de presse, pour présenter le programme et les nouveautés des éditions ANEP.

Proposant une large palette d’ouvrages aux lecteurs, entre livres d’histoire, témoignages, récit, beau livre, dictionnaire, nouvelles, roman et témoignages, l’ANEP a frappé fort en éditant pas moins de 33 nouveaux titres au grand bonheur de ses lecteurs. Amine Echikr a souligné qu’une rencontre sur les gloires du football algérien aura lieu le 1 novembre à la salle El Djazair de la Safex avec notamment la présentation de l’autobiographie de Hamid Zouba, personnage historique de l’équipe sportive du FLN. Un vibrant hommage est prévu par l’ancienne star du Paris Saint-Germain, l’international Mustapha Dahleb pour l’ancien gloire du Chaba Riadi de Belouizdad, feu Hacéne Lalmas ainsi que la présentation de « l’encyclopédie vert et blanc – les blocs revisités 1963/1988 », écrit par Ahmed Bessol Lahouari et Nazim Bessol pour présenter un historique sur les équipe nationales. « Il y’aura des rencontres avec de grands noms du football algérien. Le FLN a exploité le football pour donner un souffle de résistance pacifique à la révolution algérienne. Le football est un moyen rassemblement, d’éducation et de communication, c’est un facteur unificateur », a-t-il souligné. En sus du programme des ventes-dédicaces et des rencontres entre les auteurs et l’auteur, slogan phare de l’ANEP, Amine Echikr a déclaré que l’ANEP prendrait part au programme tracé par le ministère de l’éducation nationale et le commissariat du salon international du livre d’Alger sous intitulé « plumes de mon pays ». « L’ANEP participera à ce programme sans pour autant avoir un programme spécifique pour ne pas interférer avec le programme du ministère et du commissariat du salon », a-t-il noté.

Directrice des éditions à l’ANEP, Assia Baz a fait savoir que parmi les nouveautés de cette année, une collection pour les enfants et adolescents intitulée « des noms et des repaires de l’histoire de l’Algérie », une initiative qui a porté son choix sur l’unité de temps de l’époque romaine afin de faire connaitre les personnalités historiques d’autrefois à la jeune génération. « Nous voulons donner des repaires sur les personnalités de l’époque romaine. Nos enfants sont en manque de repaires, Ils connaissent les noms de Juba II, Massinisa, Jugurtha, certains portent ces prénoms sans connaitre l’histoire de leur vie. Nous avons essayé de mettre en évidence ces personnalités historiques dans un style pratique afin que l’enfant puisse avoir le contact facile avec l’histoire et trouver ses repaires identitaires », a-t-elle fait savoir avant de noter que cette collection devrait avoir une suite pour présenter aux enfants les personnalités des autres époques historiques.Ecrit par Abdelkrim Tazaroute, un beau livre intitulé « Djamel Allem, de Ourtsrou aux youyous des anges » rendra hommage au défunt de la chanson algérienne récemment disparu. Amine Echikr a tenu a remercié plusieurs photographes ayant cédé le droit d’exploitation à l’ANEP à titre g gracieux dont les droits seront versé à « l’association de prise en charge des enfants autistes de Bejaia ».

Kader Bentounès