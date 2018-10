Grand angle : Malaise diplomatique et devoir de vérité

L’affaire Khashoggi continue de défrayer la chronique politico-judiciaire. Deux semaines après la disparition du célèbre journaliste et polémiste saoudien, l’énigme reste entière. Après les locaux du consulat saoudien, la police turque va fouiller la résidence du consul à Istanbul. Lors de la perquisition des locaux du consulat, les membres de l'équipe turque ont emporté des échantillons, notamment de la terre du jardin. D'après l'agence Anadolu, la fouille de la résidence du consul se fera également en collaboration avec les autorités saoudiennes. Au milieu d’un ballet diplomatique intense, le chef de l'ONU pour les droits de l'Homme a, en des termes assez crus, réclamé hier la levée de l'immunité des responsables saoudiens qui pourraient être impliqués dans la disparition de M. Khashoggi. «Compte tenu de la gravité de la situation entourant la disparition de M. Khashoggi, j'estime que l'inviolabilité ou l'immunité des locaux et des fonctionnaires concernés accordée par des traités, tels que la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, devrait être levée immédiatement», a déclaré la Haut-Commissaire Michele Bachelet, dans un communiqué. «En vertu du droit international, tant la disparition forcée que les exécutions extrajudiciaires sont des crimes très graves, et l'immunité ne devrait pas être utilisée pour entraver les enquêtes sur ce qui s'est passé», a-t-elle ajouté. L'ONU n'a toutefois pas le pouvoir d'imposer la levée de l'immunité, mais le pays d'accueil, en l'occurrence la Turquie, peut demander aux autorités du pays d'origine de lever l'immunité d'un de ses agents diplomatiques en cas d'infractions graves. «Deux semaines, c'est très long pour que la scène probable d'un crime n'ait pas fait l'objet d'une enquête médico-légale complète», a jugé l'ancienne présidente chilienne. «Etant donné qu'il semble qu'il y ait des preuves évidentes que M. Khashoggi est entré au consulat et n'a jamais été revu depuis, il incombe aux autorités saoudiennes de révéler ce qui lui est arrivé à partir de ce moment-là», a-t-elle affirmé. L'appel de la Haut-Commissaire intervient au moment ou selon la chaine CNN, citant deux sources ayant requis l’anonymat, Ryadh se prépare à annoncer le décès du célèbre chroniqueur saoudien suite à «un interrogatoire qui aurait mal tourné». Les autorités saoudiennes sont en train de préparer un rapport dans lequel ils devraient reconnaître le décès de l’opposant saoudien, selon la chaîne d’information américaine. Le rapport devrait probablement conclure que le décès de Khashoggi a été le résultat d’une «opération menée sans transparence et sans les autorisations nécessaires», et que les personnes impliquées seront tenues pour responsables, précise l’une des sources. Le rapport est toujours en cours de préparation, selon l'autre source, qui a averti que les choses peuvent changer d’ici là… Intérêts politiques, devoir de vérité, dans cette histoire le précédent ne doit surtout pas prendre racine ni servir de référant car il y va de la protection de la liberté de pensée et du droit légitime de disposer de sa propre opinion pour éloigner la menace totalitariste que l’on croyait révolue.

M. T.