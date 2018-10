Sahara Occidental, Négociations de Genève : L’Algérie, pays voisin et observateur

L’Algérie a accepté l’invitation de l’émissaire Horst Kohler, de participer à la première série de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, prévues à Genève, les 5 et 6 décembre, a annoncé, hier à New York, le représentant permanent de l’Algérie à l'ONU, l’ambassadeur Sabri Boukadoum. «L'Algérie, en tant que pays voisin et observateur officiel du processus de paix, a répondu immédiatement et de façon positive à l'invitation du président Kohler à une table ronde à Genève, les 5 et 6 décembre», a déclaré l’ambassadeur Boukadoum, lors de son intervention à la quatrième commission de l’ONU, chargée de la décolonisation. Le représentant de l’Algérie s’est félicité des réponses positives des deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, qui ont accepté de participer à ces négociations de bonne foi est sans préconditions.