Dans la lucarne : Des supporters au « placard » par précaution

Notre football au niveau de son élite est très proche de la fin de la phase aller qui va amorcer, dès ce week-end, sa onzième journée. Par conséquent, on vient d’atteindre une phase plus que cruciale quant aux chances des uns et des autres. C'est-à-dire pour ceux qui joueront les premiers rôles et les autres pour assurer leur maintien. Une équipe comme le CRB a déjà garanti sa «survie» en Ligue des plus aléatoires, même si la venue d’une nouvelle équipe de dirigeants pourrait surmonter la situation actuelle. Ceci dit, à cette phase de notre championnat, on commence à voir des débordements, çà et là, du fait que chacun ne veut pas perdre. De plus, on est en face à certaines «sensibilités» entre quelques galeries comme ce qui s’est passé entre les fans du CSC et ceux du MCA. Pourtant, selon l’histoire et les différentes péripéties, tout s’est toujours bien passé entre ces deux galeries. Certes, il y a toujours eu des «bagarres» entre les deux galeries mais sans gravité. Cela dit, ce n’est pas à cause de cela qu’on va effacer des pans d’histoire et surtout de sportivité entre constantinois et mouloudéens. C’est vrai que quelque chose de pas du tout agréable s’est passé lors de la demi-finale de la coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA. Le match s’est joué à Constantine, mais les fans du club de cette ville n’auraient jamais dû entrer en scène du fait que cela ne les regardait ni de près ni de loin. Aujourd’hui, les dirigeants du MCA et du CSC ont décidé de ne pas laisser les sanafir faire le déplacement, et vice versa. C’est-à-dire que les fans du MCA ne feront pas, eux aussi, le déplacement. C’est une très bonne décision du fait que même la LFP a publié un communiqué dans lequel elle rend officiel le non-déplacement du CSC. Se trouvant à Cotonou, même le président de la FAF, Zetchi, a commenté ce cas, lui qui était tout juste à côté de Medouar. Pour lui, «il s’agissait d’une très bonne chose». C’est vrai qu’une telle décision, à la dernière minute, faut-il le préciser, a un peu surpris les uns et les autres. Car tout le monde avait pensé que ce match allait se jouer à huis clos. Ce ne fut pas le cas pour les supporters du MCA vu qu’ils s’étaient bien comportés. Il fallait donc trouver une autre solution. Finalement, ce match s’est joué devant un public «exclusivement» mouloudéen. Cette solution a plu à une grande majorité de sportifs qui voient en cette issue une façon d’éviter que ce conflit devienne encore plus «sérieux» dans le temps et l’espace. D’autres, par contre, estiment que ce n’est pas une solution «définitive» du fait que les supporters du CSC viendront pour soutenir les leurs lors des matches contre des équipes du centre. Toujours est-il, pour cette fois-ci, il n’y aura pas du «grabuge», même si on ne peut «filtrer» comme il se doit tous les supporters. C’est-à-dire qu’il y aura toujours quelques récalcitrants qui passeront à travers les mailles du filet. Toutefois, le plus important, ce n’est pas uniquement d’empêcher des fans de se déplacer, mais comment régler ce «conflit» latent entre ces deux supporters, considérés comme parmi les plus importants sur le plan national. A vrai dire, on n’a fait que le reporter à une date ultérieure et, un jour ou l’autre, il refera surface. Le plus indiqué, à mon sens, c’est de réunir les deux parties qui ne s’entendent plus, et ce malgré elles, autour d’une table et aplanir les différends d’une manière définitive en écartant cette mesure de priver des supporters de suivre leurs équipes fétiches. C’est vrai que cela est aussi arrivé ailleurs, mais il faudra être raisonnable et tenter de pousser les supporters des deux équipes à tourner, une fois pour toute, la page. C’est le plus important !

Hamid Gharbi