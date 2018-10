Espagne : Camp Nou, le projet exposé à Alger

Le Barca débarque à Alger. En effet, une délégation du club catalan sera dans la capitale algérienne le 25 novembre prochain pour la présentation de la nouvelle maquette du stade Camp Nou et le projet «Espai Barça». Jordi Moix, troisième vice-président du FC Barcelone, et Paul Vilanova, administrateur du club et président des comités de supporteurs Blaugrana dans le monde, à savoir «Les Penas», animeront une conférence de presse le jour même au centre culturel espagnol Miguel de Cervantès. Le lendemain, le duo sera à la bibliothèque nationale d’El Hamma pour rencontrer les différents acteurs du football national, à savoir dirigeants, entraîneurs et anciens internationaux. Lancé l’été dernier, le projet du nouveau Camp Nou, qui durera 5 années, sans perturber le déroulement des rencontres de l’équipe, consiste à augmenter la capacité d’accueil ainsi que différentes installations et réaménagement des alentours de cette enceinte sportive mythique. Pour rappel, le stade, construit en 1957, est d’une capacité de 99.254 places assises. Le nouveau stade, qui sera doté d’un toit et d’un parking souterrain de 6.000 véhicules, pourra accueillir 105.000 supporteurs. Le coût de cette opération est de 600 millions d’euros. Par ailleurs, le projet «Espai Barça» consiste à associer le voisinage à la gestion de ce complexe sportif. Ainsi, le futur "Espai Barça" comportera un nouveau stade (Yohan Cruyf) qui sera livré avant la fin de l’année en cours, de nouveaux espaces verts (jusqu'à 27.000 m2), un plus grand Palau Blaugrana (12.000 places), une patinoire en sous-sol, des bureaux d'administration pour le Barça et un hôtel (150 chambres). Ce nouvel espace, qui a reçu l’aval des autorités locales, est entièrement destiné à l'accueil du public. Il s'étendra sur 33.000 m2 pour faciliter notamment la circulation dans le quartier du stade les jours de matchs. Les jours où il n’y a pas de match, l'espace sera ouvert et les visiteurs pourront se promener aux alentours du stade.

R. M.