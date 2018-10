Eliminatoires de la CAN-2019, Bénin 1 - Algérie 0 : Les Verts retombent dans leurs travers

Les Verts sont retombés dans leurs travers. La sélection nationale s'est inclinée, hier à Cotonou, face à son homologue béninoise, par le score de 1 à 0. Une rencontre comptant pour la quatrième journée de la phase des poules des éliminatoires de la CAN-2019, prévue en juin prochain au Cameroun.

Ainsi, après le nul réalisé en Gambie et la victoire au match aller face au Bénin, Belmadi goûte à sa première défaite depuis sa nomination à la barre technique de l'EN.

Cette confrontation a débuté lentement, avec deux formations assez prudentes. Sur un terrain impraticable, les Verts, largement remaniés, ont eu beaucoup de mal à s'exprimer convenablement. Évoluant dans une configuration tactique pas très nette (4-4-2 en losange, proche du 4-2-3-1), avec un bloc étiré et une position tout à fait inconfortable de Brahimi, les poulains du coach Djamel Belmadi n'ont jamais réussi à mettre mal à l'aise la défense adverse. Le portier béninois, Farnolle, n'a presque pas été sollicité durant le premier half. De leur côté, les protégés du technicien français Michel Dussuyer se sont montrés très solides au milieu du terrain et assez efficaces devant.

Avec une animation offensive orientée sur le côté droit principalement, les Écureuils se sont procuré de belles opportunités de but. 16’, les locaux parviennent à trouver le chemin des filets. Après un joli numéro sur le flanc droit, le capitaine et star de cette sélection béninoise trouve D'Almeida au point de penalty. Ce dernier parvient à tromper facilement la vigilance de M'Bolhi, visiblement gêné par un défenseur. Les locaux n'ont pas lâché prise, après cette réalisation. 26’, Mounié prend le dessus sur la paire centrale des Verts, assez fébrile faut-il le souligner. Son heading est fort heureusement pour l'EN passé à côté.

De retour des vestiaires, les Algériens ont affiché de meilleures intentions offensives, notamment après l'expulsion de Sessegnon (54'), et l'entrée en lice de Bounedjah à la place de Ghezzal et de Mahrez contre Bentaleb.

Cependant, faute d'une bonne stratégie offensive et d’un jeu en mouvement, les Fennecs n'ont pas vraiment créé le danger dans le camp adverse. Le onze national n'a cadré que deux fois, malgré une possession de balle à son avantage (56%). Malgré les dix minutes de temps additionnel, franchement exagérées, ajoutées par l'arbitre namibien M. Pavaza, les Verts ne reviendront pas à la marque. 47’, Bounedjah ne parvient pas à cadrer, alors qu'il était bien placé dans la surface. 49’, le tir à ras de terre de Brahimi effleure le poteau droit de Farnolle.74’, le bolide de Guedioura n'est pas cadré. 90+6’, le heading de Bounedjah est bien capté par le gardien. 90+9’, le tir d'Ounas est repoussé par Farnolle, avec l'aide de la barre transversale. Plus collectifs et visiblement déterminés, les joueurs béninois remportent ainsi une précieuse victoire qui les propulse à hauteur des Algériens en tête du classement.

Rédha M.