Promotion de la Santé mentale : Des progrès significatifs

900.000 personnes ont bénéficié de séances de thérapie en 2017.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé, hier à Alger, que la promotion de la santé mentale «a été inscrite parmi les premières priorités de notre département».

S’exprimant à l’occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la santé mentale, M. Hasbellaoui a indiqué que sa présence démontre l’importance qu’accorde Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à cette thématique. Le ministre de la Santé a, également, mis en avant le fait que l’Algérie a toujours accordé une grande importance à cette préoccupation majeure de santé publique. « Cette journée me permet de vous rappeler que l’Algérie a souscrit à la Déclaration mondiale sur les maladies non transmissibles, adoptée en septembre 2011 lors de la réunion de haut niveau des Nations unies à New York, et a adhéré au plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 à l’OMS », a-t-il soutenu. «Dans le domaine de la santé mentale, les politiques adoptées ont permis à l’Algérie de progresser de manière significative. Des progrès sont accomplis dans le développement des infrastructures, le renforcement des capacités d’accueil et la formation de ressources humaines qualifiées », poursuit-il.Notons que M. Hasbellaoui a aussi tenu à rappeler que le parcours effectué par notre pays, et ce, depuis l’indépendance, en terme de développement socioéconomique, et les efforts consentis en matière de santé ont permis une remarquable évolution de l’espérance de vie qui est passée, faut-il le souligner, de moins de 50 ans en 1962 à plus de 77 ans en 2016. Le ministre a ainsi mis en avant le fait que la nouvelle loi de santé 2018 prévoit des mesures propres à la protection de la dignité humaine des internés.

Dans ce sillage, le Dr Bah Keita, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, a annoncé, quant à lui, que le thème retenu cette année pour célébrer cette journée mondiale est ‘‘Les jeunes et la santé mentale’’ dans un monde en mutation. «Nous avons opté pour une nouvelle approche avec le choix de la thématique de l’enfance et de l’adolescence, car les ados souffrant de maladie mentale sont stigmatisés et sont plus vulnérables aux addictions». Et de poursuivre en affirmant que « dans la région africaine, ce ne sont pas moins de 5% des 14 ans qui souffrent de maladie mentale. Par ailleurs, on estime à environ 1 personne sur 4, dans le monde, pouvant être susceptible de s’exposer à des troubles mentaux et il n’y a pas de bonne santé sans une bonne santé mentale », a-t-il tenu à spécifier.



Installation d’un comité multisectoriel de promotion de la santé mentale



A titre de rappel, le 17 septembre dernier, M. Hasbellaoui avait procédé à l’installation du comité national multisectoriel de promotion de la santé mentale. Ce comité national a pour but « d’élaborer des stratégies en vue de développer le plan national, premier du genre au niveau arabe et africain, dans le domaine de la santé mentale », avait fait savoir le département de la Santé.

De ce fait, « ils sont plus de 900 spécialistes en santé mentale, répartis à travers les établissements hospitaliers qui assurent un suivi régulier des patients », selon le Dr Mohamed Chekali, sous-directeur chargé de la santé mentale au ministère de la Santé.

Sami Kaïdi