8es rencontres internationales de pharmacie : Nouvelle loi sanitaire : cohérente et moderne

« La nouvelle loi sanitaire apporte et apportera, dans le futur, des textes réglementaires pour pouvoir gérer au mieux l’intérêt du patient et du praticien dans l’utilisation du médicament et des produits pharmaceutiques », a affirmé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux des 8es rencontres internationales de pharmacie, organisées sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et placées sous le thème « Exercice de la pharmacie et loi sanitaire », M. Mokhtar Hasbellaoui a fait savoir que la promulgation cette année de la nouvelle loi sanitaire va apporter un essor nouveau au secteur. D’ailleurs, il assure que cette dernière va permettre d’apporter des outils pour assister dans des « conditions meilleures » et avec « les dernières innovations en matière de recherche scientifique » le domaine de la santé humaine.

Poursuivant ses propos, il explique que son département est en train de prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir la production nationale, faisant savoir, à ce titre, que la création de l’Agence africaine du médicament est l’une des priorités actuelles du ministre. « Nous souhaitons, par cette initiative, apporter le savoir-faire et l’expérience de l’Algérie aux pays frères et voisins », a-t-il souligné.

M. Hasbellaoui a fait remarquer que le défi actuel consiste à trouver un bon équilibre entre « les coûts et l’efficacité thérapeutique », faisant savoir que son département a mis en place des mécanismes, à même de reveler ce défi. «Le pharmacien va désormais participer à l’éducation thérapeutique du patient. Nous sommes en train d’élaborer pas moins de 100 textes réglementaires qui vont apporter une valeur ajoutée au métier de pharmacien », a-t-il déclaré. Dans ce contexte, l’on apprendra que tous les axes définis par cette loi-cadre seront déclinés à travers la mise en place d’une nouvelle réglementation, à laquelle le CNOP apportera son expertise, son avis dans le cadre strict de ses prérogatives définies par la législation en vigueur.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a exprimé la volonté du gouvernement à ouvrir, dans un futur proche, de nouvelles spécialités dans ce créneau, citant, à titre d’exemple, la pharmacie industrielle, hospitalière, oncologique et économique.



Un portail électronique pour éviter la rupture des médicaments



L’organisation de ces 8es RIPA vise, selon le Dr Benbahmed, à « avancer la réflexion sur les outils améliorant la qualité et la disponibilité des produits pharmaceutiques ainsi qu’accompagner l’immense et vertueux effort de nos autorités dans l’amélioration constante de l’accessibilité des produits pharmaceutiques ».

Evoquant le problème de rupture de stocks de certains médicaments, il a fait savoir que la question a été évoquée lors d’une réunion avec le ministère de la Santé, à travers la cellule de veille. «La tutelle a procédé à des inspections pour situer les raisons et inciter les producteurs à assumer leurs responsabilités», a-t-il précisé.Il a annoncé, dans ce sillage, la mise en place d’un nouveau portail internet qui permettra au pharmacien, quel que soit l’endroit où il se trouve, de signaler, au préalable, les médicaments en rupture ou en voie de rupture, dans le but, de permettre au ministère de prendre ses dispositions. Soulignons, à la fin, que pas moins de 1.000 pharmaciens et professionnels du secteur, algériens et étrangers, on pris part à cette rencontre.

Sarah A. Benali Cherif

-----------------/////////////////////

Signature d’une convention permettant le remboursement à 100% des médicaments



Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) et la Société algérienne de gestion de prestations de santé (SAGPS) ont procédé, hier, à la signature d’une convention permettant le remboursement à 100% de l’achat de médicaments de tous les salariés. La convention a été signée par le directeur général de la SAGPS, S. Atroune, et le président du CNOP, M. Benbahmed, en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, à l’occasion des 8es rencontres internationales de pharmacie d’Alger qui se tiennent au Centre international des conférences (CIC).

« Jusque-là les salariés n’étaient pris en charge qu’à hauteur de 80%, les 20% restants devant être pris en charge par la SAGPS et ce, contrairement aux retraités, les malades chroniques et les démunis qui bénéficient d’une couverture à 100% », a expliqué le président du CNOP, Lotfi Benbahmed.

Le président du CNOP a expliqué que les salariés dépendant des grandes mutuelles seront pris en charge à 100%, en utilisant uniquement leur carte Chiffa, alors que ceux qui ne sont pas adhérents à des mutuelles auront une carte supplémentaire à travers leur assurance ou celle de leur entreprise.

S. A. B. C.