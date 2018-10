Le président de l’Académie Algérienne de Développement des Sciences Médico-légales, invité de notre Forum

Le président de l’Académie algérienne de développement des sciences médico-légales, le professeur Rachid Belhadj, a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, la tenue d’un Congrès international sur les Aspects médico-légaux dans les catastrophes naturelles et catastrophes provoquées. Cette rencontre internationale sera une occasion pour annoncer la création de la Société maghrébine de médecine légale.

Le Congrès international sur les aspects médico-légaux dans les catastrophes naturelles et catastrophes provoquées, prévu les 21 et 22 octobre, regroupera les représentants de 25 pays (arabes, africains et européen). Cette rencontre, la première du genre à Alger, se veut un espace d’échanges d’expériences. Elle verra la naissance de la Société maghrébine de médecine légale. Une instance maghrébine qui réunira les spécialistes de l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye. Les pays voisins auront ainsi la possibilité de profiter de l’expertise et de l’assistance de l’Algérie qui a connu une grande avancée et une grande expérience au regard de son vécu

(inondations de Bab El Oued en 2001, séisme de Boumerdès en 2003, terrorisme avec son lot d’attentats meurtriers...), et conforté par un ancrage juridique. Le professeur plaide pour une aide internationale dans le domaine médico-légal en cas de catastrophe, car dit-il, pour le moment la solidarité internationale se limite aux soins et au sauvetage. Les différentes communications inscrites au programme porteront sur les expériences de chaque pays. Cependant, l’intervention du représentant de l’Afrique du Sud a trait à la catastrophe en termes d’épidémies, à l’exemple d’Ebola. Ce rendez-vous des médecins légistes, a indiqué le professeur Rachid Belhadj, sera une occasion pour présenter le travail accompli par l’équipe du CHU Mustapha-Pacha, en collaboration avec la DGSN, sur l’application d’une nouvelle technique créée par des Espagnols, sur la reconstitution d’une empreinte digitale sur un cadavre mutilé. Une première dans le monde arabe et en Afrique.

Le congrès sera également marqué par la présentation, par les spécialistes du ministère de Défense nationale, de la gestion de la dernière catastrophe aérienne (crash de l’Hercule, le 11 avril dernier). Les participants auront, par ailleurs, à découvrir la revue de l’Académie, qui se veut un trait d’union entre les médecins légistes algériens, où qu’ils soient. Mais aussi une sorte de mise à niveau à travers la publication d’articles sur les avancées enregistrées dans ce domaine. Pour l’invité du Forum, avec 220 médecins légistes en exercice et 180 en formation, tout un chapitre sur la médecine légale dans la nouvelle loi sur la santé, et l’absence totale de formation du corps paramédical dans le domaine de la médecine légale, notre pays dispose tout de même de capacités humaines et d’outils scientifiques pour faire face à des situations de crises. Le plus important, aujourd’hui, est, selon le président de l’Académie, l’instauration du dossier médical numérisé. Car dit-il, en l’absence de la science, l’erreur est présente. Ce dossier, protégé par le secret professionnel, permettra de disposer d’informations d’identification dans un délai très rapide, ce qui allégera les coûts de prise en charge, mais surtout, allégera la souffrance des familles.

Nora Chergui