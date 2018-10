Tourisme : Réduire les tarifs

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présidé, dimanche à l’hôtel Kerdada de Boussaâda, en marge de sa visite dans la wilaya de M’sila, la signature d’une convention déterminant les tarifs des opérateurs du tourisme hivernal. La convention a été signée par l’Office national du tourisme, la Fédération nationale des agences de tourisme et de voyages, la compagnie Tassili Airlines et l’entreprise d’hôtellerie, de tourisme et de thermalisme, et porte sur l’encouragement de la fréquentation des établissements hôteliers par les touristes nationaux et étrangers, par la réduction des tarifs de transport et d’hébergement. Le ministre a annoncé, à l’occasion, depuis l’hôtel Kerdada, l’ouverture de la saison du tourisme hivernal et du circuit touristique allant de M’sila vers Biskra, puis vers le sud et le nord du pays.