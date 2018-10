64e anniversaire du déclenchement de la révolution : Élaboration d’un programme à la hauteur de l’évènement

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier au 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, à travers l'élaboration d’un programme à la hauteur de cet évènement, qui sera célébré sous le slogan : «L'Algérie, un message de gloire, et Novembre, l'étendard de ses principes et valeurs».

«Ce grand événement national, dont la wilaya abritera les festivités officielles, mérite un intérêt particulier et implique tous les secteurs», a précisé le ministre, lors d'une rencontre avec le Comité chargé de la préparation de journées et fêtes. Un rencontre consacrée à la présentation des grandes lignes du programme des festivités. M. Zitouni a indiqué que «les festivités s’étaleront du 21 octobre jusqu’à la fin du moi de novembre, à travers tout le territoire national, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

S'agissant du programme des festivités, M. Zitouni a fait savoir qu'il sera marqué par «plusieurs activités et manifestations visant à hisser cet évènement à un niveau qui reflète le souci de consacrer la fidélité aux martyrs de la Révolution et de valoriser le legs historique de la génération de Novembre». Le programme des festivités tracé par la Commission nationale chargée de la préparation des fêtes nationales comprend des activités historiques, culturelles, artistiques et sportives, outre l'organisation de concours, d'hommages et d'expositions diverses au niveau de toutes les wilayas.

Le 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution sera une occasion pour baptiser et rebaptiser des institutions, des édifices et des places publics, en coordination avec les différentes instances locales et départements ministériels, «en hommage à ceux qui ont fait la gloire de la Révolution». M. Zitouni a indiqué en outre que l'organisation de colloques et de conférences visant l'approfondissement des études et de la recherche sur la mémoire nationale figure également au programme de ces festivités.

Sur un autre registre, le ministre des Moudjahidine a indiqué que l’opération de baptisation des établissements scolaires aux noms des héros de la Révolution sera bientôt achevée. Il a précisé que «l’opération inclut également la réalisation de fresques murales dans les écoles présentant le profil et le parcours historique de ces héros».

Il a ajouté qu'il avait été convenu, avec le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, «de choisir les noms des martyrs, qui baptiseront les établissements de l’Éducation nationale, dès la pose de la première pierre, pour la réalisation des projets à l'avenir».

Dans le même contexte, le ministre a souligné que la future coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs serait régie par un programme mettant en évidence le rôle des zaouïas et des mosquées dans la mobilisation du peuple pendant la guerre de Libération nationale.

En ce qui concerne les manifestations du 17 octobre 1961, le ministre des Moudjahidine a déclaré que la commémoration de cet anniversaire était une occasion de «réitérer la position de l'Algérie qui ne renoncera pas à sa demande de reconnaissance par la France de ses crimes commis pendant la période coloniale en Algérie».

Après avoir annoncé que la wilaya d’El-Bayadh accueillera les manifestations officielles commémorant cet anniversaire, M. Zitouni a souligné que le ministère des Moudjahidine «dispose des statistiques réelles sur le nombre d'Algériens» qui sont tombés à Paris, lors des manifestations du 17 octobre, et seront communiquées au moment opportun.

En réponse à une question sur les demandes formulées par certaines organisations concernant le retour des pieds-noirs en Algérie, le ministre a indiqué que les positions de l'Algérie à cet égard sont «fermes, sacrées et irréversibles», et que tout le reste n’était que des «supputations journalistiques».

Salima Ettouahria