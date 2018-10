Immigration clandestine : L’Algérie œuvre à élaborer une stratégie

«L'Algérie œuvre à élaborer une stratégie et des mécanismes à même de faire face aux menaces sur les frontières, notamment celles liées au phénomène de la migration de masse», a souligné, hier, M. Hocine Kacimi, directeur d’étude, chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Détaillant ces mesures, M. Kacimi citera, en particulier, la mise en place d’une commission ministérielle œuvrant dans ce sens, et ce, avec la précieuse collaboration du Croissant-Rouge Algérien (CRA). Le responsable chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur qui s’exprimait au forum de la radio nationale a mis l’accent également sur toute l’importance d’instaurer des structures opérationnelles, à travers les wilayas enregistrant des flux migratoires importants, à l’image de Tamanrasset, Adrar et Illizi.

Poursuivant ses propos, il souligne que «le développement des régions frontalières figure parmi les priorités actuelles du gouvernement», affirmant dans ce cadre, qu’«il sera procédé prochainement, à la création d’un fonds destiné à l’exportation ; lequel fonds devrait, en fait, attirer l’intérêt de tous ceux qui souhaitent investir dans cette région du pays».

Evoquant ensuite, les accusations que certaines parties et organisations internationales veulent coller à l’Algérie dans le traitement de la question de la migration clandestine, le chargé du dossier, signale, de prime abord, qu’il s’agit là d’une «propagande». L’intervenant met aussi en exergue toute l’importance de faire la différence entre «la reconduction aux frontières» et «l’expulsion», notant, ici, que la reconduction de migrants nigériens en situation irrégulière en Algérie est, en fait, effectuée conformément à «une convention», a-t-il précisé, qui est signée entre les autorités algériennes et leurs homologues du Niger.

Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les droits des migrants vient de rendre public un rapport écrit à l’issue d’une mission qu’il a effectuée au Niger. Le rapporteur Felipe Gonzalez Morales avait demandé à l’Algérie de «cesser immédiatement les expulsions de migrants africains». Aussi et en réaction au contenu de ce rapport, M. Kacimi déclare que «les informations contenues dans le rapport onusien sur la reconduction aux frontières des migrants venus du Niger sont fausses». Le directeur chargé du dossier de la migration au ministère de l’Intérieur soutient que «l’auteur du rapport, M. Felipe Gonzalez Morales, a puisé ses données auprès d’une partie non crédible», faisant remarquer qu’il s’agit, de «réseaux de trafic de migrants qui n’ont pas intérêt à ce que l’Algérie reconduise les migrants aux frontières parce qu’ils sont, en fait, les premiers à en tirer profit».

Le document n’a «à aucun moment évoqué la convention signée entre l’Algérie et le Niger», relève M. Kacimi. Il a ajouté que «cette opération de reconduction des migrants nous donnera la possibilité de mettre fin à certains phénomènes», comme ceux de la «mendicité qui est exercée par la plupart des migrants venant du Niger».

Conviée à s’exprimer, pour sa part, Mme Saïda Benhabylès, présidente du CRA qui était également l’invitée de ce forum, a affirmé que le gouvernement nigérien lui- même, reconnaît les mérites de l’Algérie dans la prise en charge des migrants ainsi que leur rapatriement qui s’opère dans «de bonnes conditions».

Mme Benhabylès souligne dans ce cadre que cette opération de reconduction des migrants aux frontières coûte au Trésor public pas moins de 25 millions d’euros et que les moyens de transport assurés pour ce faire sont «confortables», a-t-elle dit, mettant en relief le fait, qu’il est remis à tout migrant rapatrié «un colis contenant 71 kilos de produits alimentaires».

Soraya Guemmouri