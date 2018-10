Justice constitutionnelle : Booster la coopération entre les pays arabes et africains

Une convention de coopération a été signée, hier, à Alger, entre la Conférence de juridictions constitutionnelles Africaines (CJCA) et l’Union des cours et des conseils constitutionnels Arabes (UCCA). Une convention paraphée par M. Mourad Medelci, président du conseil constitutionnel d’Algérie et M. Hichem Faleh Eltel, président de la Cour constitutionnelle de Jordanie. Dans son allocution prononcée en marge de cette cérémonie tenue au siège du Conseil constitutionnel à El Biar, M. Medelci a indiqué que «cette signature démontre bien l’intérêt que portent les deux parties à booster les actions de coopération entre les pays arabes et pays africains dans différents domaines liés à la juridiction, en général et l’Etat de droit, en particulier.

«Je tiens à remercier le représentant de l’Union des cours et des conseils constitutionnels arabes pour le choix de l’Algérie, pour la signature de cette convention», a souligné M. Medelci, spécifiant que «ce choix n’est pas fortuit du fait que les conseils de création des espaces africain et arabe se sont tenus en Algérie.

Dans ce sillage, M. Medelci a rappelé la tenue en 2011, au siège du Conseil constitutionnel d’Algérie, du congrès constitutif de l’espace africain de justice constitutionnelle qu’ils ont baptisé «Conférences de juridictions constitutionnelles africaines», dont le siège permanent se trouve en Algérie.M. Medelci a, par ailleurs, mis l’accent sur l’intérêt de cette convention qui vise à renfoncer davantage les liens de coopération entre les deux organisations arabe et africaine dans le domaine de la justice constitutionnelle. «Le contenu de cette convention sera concrétisé très prochainement, sur le terrain à travers des actions communes visant, notamment l’échange d’expériences entre le deux parties», a-t-il noté, ajoutant que le but étant de diversifier et d’élargir les relations d’échange et de coopération avec les différentes institutions compétentes régionales et internationales aux fins de promouvoir la justice constitutionnelle. De son côté, M. Hichem Faleh Eltel, président de la Cour constitutionnelle de Jordanie, en sa qualité de président de l’Union des cours et des conseils constitutionnels arabes (UCCA), a indiqué que «cet espace représente une passerelle d’échange des connaissances en matière de contrôle constitutionnel», tout en précisant que «la convention signée vise à promouvoir les droits des personnes et la concrétisation de l’Etat de droit en Afrique et dans les pays arabes». Pour sa part, le Dr Abdou Essalami Mamen Sani, représentant le CJCA, a relevé «l’intérêt de la convention qui tend à nouer les relations dans le domaine juridictionnel à travers le renforcement de la coopération et l'échange des points de vue des uns et des autres pour voir harmoniser nos pratiques au service de la justice». Il convient de rappeler que la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) a été créée à l'initiative de l'Algérie, lors de la session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernements en Ouganda.

Le nombre de ses membres est passé, depuis sa création (2011), de 25 à 45, dont trois membres observateurs, que sont la Russie, le Brésil et la Turquie.

La CICA tient un congrès tous les deux ans. Ainsi, depuis sa création quatre congrès ont eu lieu respectivement à Alger, Cotonou, à Libreville et à Cap Town. Son prochain congrès est prévu en juin 2019 à Luanda, en Angola.

Il utile de savoir que la création d’un espace qui réponde à l’impératif de fédérer la juridictions en charge de contrôle de constitutionnalité, ayant adopté des mécanismes africains de justice constitutionnelle, dans un espace continental, permet à ces pays, de participer dans un domaine qui est le leur, à la promotion et à la diffusion des valeurs et principes universels d’Etat de droit, de démocratie et des droits de l’homme, consacrés dans le préambule de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

Partant de là, l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes a été créée en 1997 à l'initiative du Conseil constitutionnel algérien et la Cour Constitutionnelle suprême égyptienne. Elle compte aujourd'hui 15 membres. Cette instance veille à «approfondir les concepts de la justice constitutionnelle, ancrer le concept du contrôle constitutionnel et promouvoir son rôle dans la démocratie», dans le monde arabe.

L'Union des cours et conseils constitutionnels arabes se réunit une fois par an.

Kamélia Hadjib