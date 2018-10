Deuxième A.G. du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) : urgence d’une perspective commune

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été distingué par le mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), «en guise de reconnaissance pour ses efforts visant à faire régner la paix et la sécurité dans le continent africain et son attachement à son développement». Cette distinction, reçue au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a été remise par le président de l’Assemblée générale d’Afripol, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El-Habiri.

M. Bedoui : « La conjugaison des efforts est une nécessité. »



La 2e session de l’AG de l’Afripol intervient dans un contexte marqué par «l’évolution frappante du discours radical et les risques liés à sa propagation par les terroristes revenant des foyers de tension et des zones de conflits», a déclaré Noureddine Bedoui, le ministre de l’Intérieur.

Le ministre a également évoqué dans son allocution, «les défis et menaces complexes pesant sur la paix et la sécurité, en Afrique, notamment la prolifération des armes, la mobilité des terroristes étrangers, la cybercriminalité, ainsi que la crise de l’immigration clandestine». Ces menaces étroitement liées, «ont facilité la progression du terrorisme, et des crimes organisés dans les domaines transfrontaliers» a-t-il ajouté. A cet effet, M. Bedoui a souligné l’importance et «l’urgence de mettre en place une perspective commune» afin de faire face aux défis sécuritaires. Aussi, «la perspective commune» dont parle le ministre doit se traduire par la mise en œuvre «d’une approche africaine unifiée» de sorte que les institutions sécuritaires africaines peuvent agir en cohésion et efficacité, dans le cadre du mécanisme de coopération policière à l’échelle continentale, régionale et internationale «pour la stabilité et la sécurité des pays africains». Les propos du ministre de l’Intérieur font écho à ceux de Jürgen Stock, le SG de l’Interpol. Pour celui-ci, «la sécurité est le fondement de la paix et de la prospérité, et c’est là qu’intervient l’Interpol pour la convergence des visions». Et de poursuivre que, «pour le renforcement des règles de la loi et l’établissement de la sécurité, l’Interpol et l’Afripol doivent conjuguer leurs efforts pour la consécration des objectifs fondamentaux : la paix et la sécurité des peuples».

M. Stock a expliqué que «la coopération entre l’Interpol et les différents organismes régionaux s’est traduite dans la mise en œuvre d’actions concrètes par trois principaux axes, l’établissement d’un système opérationnel décentralisé, la mise en place d’un système de communication inter-police, par la consolidation et la protection des réseaux de communication, et le renforcement des capacités techniques de la police à l’ère du numérique et de la cybercriminalité».M. Stock a souligné au passage, «l’impératif de la création des passerelles et des connections entre les réseaux sécuritaires africains pour que les pays relèvent les défis ensemble ainsi qu'une coopération solide entre les différentes organisations concernées».



M. Chergui, Commissaire à la paix et la sécurité du l'UA : « Afripol a réalisé un progrès fulgurant en une année. »



Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui, a annoncé, la future signature d’une convention de coopération entre l’Afripol et l’Interpol, au mois de janvier prochain. L’annonce a été faite en marge de l’ouverture des travaux de la deuxième assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol). M. Smail Chergui a mis en exergue «la contribution de l’Algérie au rétablissement de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique» ainsi que «le progrès remarquable» réalisé par l’Afripol en une année, et qui s'est traduit notamment, par l'établissement de relations de coordination avec des organisations internationales et régionales, la formation des cadres de la police africaine et leur dotation avec un équipement technique très sophistiqué ayant grandement contribué à la lutte contre la criminalité et la violence sur le continent.



M. Jurgen Stock, SG d'Interpol : « L'Algérie, un pays important sur le plan sécuritaire. »



Le SG de l’Interpol a signalé la nécessité de la modernisation des services policiers à l'ère du digital en vue de rendre plus efficaces leurs performances pour mieux faire face aux défis et aux différentes menaces car, explique-t-il «au regard des défis et menaces qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui, l’Interpol œuvre à faciliter la circulation des données et informations sécuritaires entre les différents bureaux de renseignements à travers un bureau central». En saluant «l’appui de l’Algérie aux efforts visant à harmoniser les perspectives et à coordonner les interventions pour parvenir à une convergence de vues avec les partenaires internationaux» Mohamed Ben Ali Kouman, le SG du conseil des ministres de l’Intérieur arabe à souligné que «par son appui indéfectible, l’Algérie occupe aujourd’hui une position centrale pour échanger les vues et les expériences, et d’instaurer la coordination entre les pays africains dans le cadre de l’Afripol, et aussi dans le cadre des organes régionaux et internationaux».

M. Koumane salue l'expérience « exceptionnelle » de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste

Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane a salué l’expérience exceptionnelle acquise par l’Algérie en matière de lutte antiterroriste. Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, M. Koumane a affirmé que «l’Algérie est un Etat sollicité pour son expérience sécuritaire exceptionnelle acquise en matière de lutte antiterroriste». Il a ajouté que cette expérience «a fait de l’Algérie un Etat plus fort et plus résistant et a permis aux services de sécurité algériens d’acquérir une grande expérience en matière de lutte contre la criminalité en général et le terrorisme en particulier». Le SG du CMAI a salué les efforts consentis par l’Algérie qui a présidé cette année la session du Conseil, marquée par la tenue de plusieurs réunions sectorielles dans divers domaines et «la présentation d’expériences algériennes exceptionnelles».