M. Ouyahia reçoit le ministre nigérian des A.E. : Une feuille de route sur des actions concrètes

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre des travaux de la 4e session de la Haute commission mixte algéro-nigériane, indique un communiqué des services du Premier ministère.

L’audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. La quatrième session de la Haute commission mixte algéro-nigériane, qui s'est tenue dimanche à Alger, été couronnée par la signature de deux accords de coopération dans les domaines de la normalisation et des ressources en eaux, ainsi que par une feuille de route sur des actions concrètes pour le renforcement de la coopération bilatérale. Au cours des travaux de cette session, les deux parties ont également examiné huit autres accords bilatéraux couvrant divers domaines.



Engagement pour le parachèvement des projets sous-régionaux structurants



L'Algérie et le Nigeria ont réaffirmé, à l'issue de la quatrième session de la Commission mixte bilatérale, tenue dimanche à Alger sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama, leur engagement pour le parachèvement des projets structurants du gazoduc Alger-Lagos, de la route transsaharienne et de la liaison fibre optique. Dans ce cadre, les deux pays ont réitéré leur attachement à la réalisation de ces projets, dont la mise en œuvre se trouve déjà à un stade avancé. En effet, la route transsaharienne Alger-Lagos entrera en service dès la réalisation de l’axe manquant de 200 km sur le territoire de la République du Niger. Le Gazoduc Alger-Lagos, dont les études sont bien avancées, est également un projet structurant d’une importance cruciale pour les deux pays qui ont renouvelé, une fois de plus, leur engagement ferme à le parachever au bénéfice de leurs peuples respectifs et des peuples de la sous-région. Les deux pays ont décidé, à cet égard, de mettre en place un groupe de travail conjoint qui tiendra sa première réunion dans le courant du premier trimestre 2019, en vue d’accélérer la mise en œuvre de ce grand projet. S’agissant de la liaison fibre optique, ce projet, qui concernera l’Algérie, le Niger, le Mali, le Nigeria et le Tchad, contribuera à raffermir les liens, à densifier les échanges et à renforcer l’interaction économique entre les pays de la sous-région. L'Algérie et le Nigeria, en leur qualité d’États membres de l’Union africaine, initiateurs du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), ayant inscrit ce projet parmi leur priorité, ont réitéré leur attachement à sa finalisation en se félicitant des avancées enregistrées, notamment à travers l’installation du comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique (CLTD), en marge de la conférence africaine sur la gouvernance de l’internet, tenue en 2017 à Alger. Ils ont affiché une volonté ferme à aller de l’avant en vue de la concrétisation des trois projets appelés à contribuer, non seulement au développement de leurs économies respectives, mais également à accroître les échanges économiques et commerciaux dans une sous-région qui a tant besoin d’une dynamique économique à même de faire bénéficier les populations des dividendes qui seront engrangées, grâce à la concrétisation de ces projets. Une fois finalisés, ces projets constitueront assurément une contribution importante à l’œuvre collective des États membres de l’Union africaine, pour l’intégration continentale, inscrite en pole position dans l’Agenda 2063 de l’UA.



Signature d’accords en matière de ressources en eau et de normalisation



M. Abdelkader Messahel et M. Geoffrey Onyeama ont signé, à l'issue des travaux, des accords en matière de ressources en eau et de normalisation. Il s'agit d'un mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau et d'un autre dans le domaine de la normalisation, entre l'Institut algérien de normalisation, et l'Instance nigériane de normalisation. Outre la signature de ces accords qui visent «à densifier le cadre juridique régissant la coopération bilatérale», les deux MAE ont également signé le «PV de réunion et une feuille de route» portant, notamment sur le développement de la coopération commerciale et économique. M. Messahel, qui présidait, avec son homologue nigérian, cette Haute Commission mixte, s'est réjoui de la signature de cette feuille de route, qui précise, a-t-il expliqué, les différentes phases d'application des engagements pris par les deux parties, lors de cette commission. Il a indiqué que la rencontre a été l'occasion de mettre en avant les projets de la route transsaharienne Alger-Lagos, de la dorsale transsaharienne en fibre optique reliant les deux capitales avec aussi plusieurs pays africains, ainsi que le gazoduc Alger-Lagos. Le chef de la diplomatie algérienne a, par ailleurs, fait savoir qu'«une dizaine d'autres accords algéro-nigérians», dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'énergie et de l'investissement, sont en phase de finalisation et seront signés prochainement par les deux parties. Il a annoncé, à cette occasion, la création, dans les prochaines semaines, d'une commission des hommes d'affaires algéro-nigériane, indiquant, par ailleurs, que les deux parties ont évoqué la coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme.



Redynamiser la coopération algéro-nigériane



De son côté, le ministre nigérian des Affaires étrangères a affirmé que son pays aspire à redynamiser et à renforcer sa coopération avec l'Algérie. «Nous sommes venus en Algérie pour redynamiser la coopération bilatérale et donner un nouveau souffle aux projets engagés par nos deux pays», a-t-il dit. Il a indiqué que l'Algérie et le Nigeria «se sont engagés, il y a quelques années, à réaliser les projets relatifs à la route transsaharienne, à la liaison transsaharienne en fibre optique et au gazoduc», qualifiant ces trois projets de «facteurs de consolidation des relations bilatérales».

Par ailleurs, M. Onyeama a exprimé sa «profonde gratitude» au gouvernement algérien, «pour sa solidarité sans faille envers le Nigeria, qui fait face à de nombreux défis». «Nous apprécions énormément le soutien et l'amitié profonds qui existe entre nos deux pays frères, notamment dans les domaines de la paix et de sécurité, ainsi que le rôle très important que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans le continent africain», a-t-il dit.



M. Yousfi et le MAE nigérian évoquent la coopération industrielle



Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et le ministre nigérian des Affaires étrangères ont évoqué hier les relations économiques et industrielles entre l'Algérie et le Nigeria, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

M. Yousfi et le chef de la diplomatie nigériane ont ainsi abordé les voies et moyens de renforcer les relations économiques et industrielles entre les deux pays en mettant en exergue les expériences des deux pays dans leurs démarches de diversification de leur économie. Dans ce sens, les deux parties ont ciblé plusieurs créneaux pouvant constituer des opportunités de coopération commerciale et industrielle entre les deux pays, comme l'industrie cimentière, fait savoir le communiqué. À cet effet, les deux ministres ont discuté des possibilités d'exporter le ciment algérien, pour couvrir une partie des besoins du Nigeria, précise la même source.

Par ailleurs, M. Yousfi et M. Onyeama sont convenus d'encourager l'organisation de rencontres d'affaires entre les opérateurs économiques algériens et nigérians, afin d'identifier les opportunités d'affaires bilatérales dans différents secteurs.

Commerce

Développer les échanges

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu M. Onyeama, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération bilatérale et les moyens de développement et de promotion des échanges algéro-nigérians, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont saisi cette occasion, pour évoquer les relations de coopération liant les deux pays et examiner les voies à même de développer les échanges dans différents domaines, en créant un climat propice permettant la concrétisation des opportunités de coopération et de partenariat sur le terrain, précise la même source. Outre le renforcement et la promotion des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Nigeria, les entretiens ont porté, également, sur la définition de nouvelles perspectives, la conclusion d’un contrat de partenariat commercial préférentiel et l’organisation à Abuja (capitale nigériane), en avril 2019, d’un Salon des produits algériens, notamment agricoles. Les deux parties ont estimé que la création d’un conseil d’affaires algéro-nigérian, l’échange de délégations économiques et l’organisation de rencontres d’affaires entre les opérateurs des deux pays sont à même de contribuer à l’établissement de nouveaux partenariats bilatéraux. Par ailleurs, le ministre nigérian a exprimé l’intérêt de son pays à tirer profit des expériences et des compétences algériennes dans différents domaines, a conclu le communiqué.