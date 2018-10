Conseil de la nation : Visite d’une délégation de diplomates nouvellement accrédités

Une délégation de diplomates nouvellement accrédités représentant 64 pays s'est rendue, hier, au siège du Conseil de la nation, pour prendre connaissance de ses différentes structures et du fonctionnement de ses services techniques, notamment la télédiffusion et la gestion de la bibliothèque classique et virtuelle, ainsi que les séances plénières.

Organisée par l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI), sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, la visite a permis aux diplomates de recevoir des explications détaillées sur les missions des différents services du Conseil, ses prérogatives et l'importance de l'action parlementaire, ainsi que les modalités de l'exercice de la mission législative et de contrôle. Les visiteurs ont également pris connaissance du processus de débat et d'adoption des différents projets de loi soumis par le gouvernement, et le déroulement des séances dédiées aux questions orales des députés concernant les questions socio-économique, politique et culturelle du pays.

Les cadres du Conseil ont rappelé, dans ce sens, la place importante qu'occupe cette institution qui a contribué, à ce jour, à l'adoption de 312 textes de loi, particulièrement celles intervenant dans le cadre des réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans tous les domaines, et qui ont été couronnés par le rétablissement de la paix et la relance de l'économie nationale. À noter que cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série de visites, qui se poursuivent jusqu'au 18 octobre, au niveau de plusieurs institutions économiques, politiques, sociales et sportives. La délégation diplomatique a été reçue, au siège du Conseil de la nation, par la présidente de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Leila Brahimi.