La HIISE et l’opération électorale : Impartialité, transparence et honnêteté

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) s’attelle à assurer le déroulement des opérations électorales dans "les meilleures conditions" et dans un climat "d'impartialité totale, de transparence et d'honnêteté", a affirmé hier à Ghardaïa le président de cette instance, Abdelwahab Derbal. S’exprimant devant la presse, en marge d’une rencontre régionale de formation au profit des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, composant les structures locales et des représentants de l’administration de 12 wilayas du pays, le président de la HIISE a indiqué que cette instance constitutionnelle s'inscrit dans le cadre d'une vitalité démocratique que connaît le pays, afin de laisser le libre choix au citoyen algérien d’exercer son droit de vote. "La participation des citoyens aux prochaines échéances électorales est un devoir citoyen et constitutionnel", a indiqué M. Derbal, soulignant que son instance s’applique à garantir un climat d'équité, de transparence et une compétition loyale. Evoquant la nécessité d’organiser ces rencontres régionales de formation, le président de la HIISE a rappelé qu'il s'agit de rencontres permettant de renforcer et d’actualiser les connaissances de tout un chacun dans la gestion des élections, leur organisation et leur supervision dans les différentes phases du processus électoral, en conformité avec la loi. Les travaux de cette rencontre régionale de Ghardaïa, composée pour l’essentiel de magistrats, de membres du conseil d’Etat, des directeurs de la Réglementation et des représentants de structures locales chargés de la surveillance et de l’administration de 12 wilayas (Alger, Laghouat, Biskra, Blida, Djelfa, Ouargla, El-Oued, Khenchela, Oum El-Bouaghi, Batna, Tébessa et Ghardaïa) se sont focalisés sur la prochaine échéance électorale "la présidentielle d’avril", les mesures et dispositifs de veille à la régularité du scrutin dans toutes ses étapes, ainsi qu’au rôle de la HIISE dans l’application de la loi.