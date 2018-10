Révision des listes électorales : M. Louh, intransigeant sur l’exactitude des données

Mobilisation sans faille des magistrats dans l’assainissement des listes électorales, en prévision des élections portant renouvellement du tiers sénatorial et du prochain scrutin des présidentielles, durcissement de la lutte contre tout genre d’atteinte à travers les réseaux sociaux, et finalisation du projet de loi relatif à la création d’un pôle spécial anticorruption. Ce sont là les annonces phares faites, hier, par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, à partir de Boumerdès, dans le cadre d’une visite de travail qui s’est traduite notamment par l’inauguration du nouveau tribunal de Khemis El-Khechna. Dans une allocution prononcée dans l’enceinte de la Cour de justice, M. Louh a d’entrée mis en relief la «lourde responsabilité» des 1.541 magistrats désignés à la tête des commissions chargées de la révision des listes électorales, réparties sur l’ensemble des communes. De l’avis du ministre, bien assainir le fichier électoral d’une manière à le rendre exempt de la moindre erreur est «le premier gage consolidant la crédibilité de toute opération électorale». Cela impactera positivement, poursuit-il, sur le renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit et la promotion de la pratique démocratique. «L’exactitude des données liées au fichier électoral revêt, du coup, toute son importance», ajoute encore M. Louh, qui a invité les magistrats concernés par l’opération de révision à prendre en considération les multiples opérations de relogement dans le cadre d’un processus d’actualisation. Il annoncera qu’en prévision du renouvellement du tiers du Sénat, 144 magistrats seront chargés de la supervision de ce scrutin dès le dépôt des dossiers de candidature, qu’ils sont appelés à examiner minutieusement, jusqu’à la validation des résultats définitifs. Dans la même optique, le ministre a instruit le parquet à ne pas hésiter à activer l’action en cas de soupçon attentatoire à la crédibilité des prochains scrutins, dont il a tenu à assurer qu’aussi bien les sénatoriales que les élections présidentielles auront lieu dans les délais prévus.



Une nouvelle loi criminalisant les atteintes sur les réseaux sociaux



Sur un autre volet, M. Louh a annoncé que son département est en phase d’élaboration d’un projet de loi criminalisant les atteintes à la vie privée et à la dignité des personnes sur les réseaux sociaux. Selon lui, la nouvelle mouture de loi a pour but de consolider davantage la législation en vigueur dans la lutte contre la cybercriminalité. «Il s’agit d’un fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur et dont les conséquences fâcheuses ont provoqué la destruction de beaucoup de familles», a-t-il ajouté. Autre projet de loi évoqué par M. Louh, celui relatif à la mise en place d’un pôle spécialisé dans le traitement du renseignement financier, dans le cadre du durcissement de la lutte contre la corruption. L’option de mise en place de ce pôle a été retenue en vertu des instructions du Président de la République, précisera le ministre, ajoutant que le projet de loi y afférent est finalisé et déposé au niveau du secrétariat général du Gouvernement. D’autres projets de loi sont en cours d’élaboration, apprend-on, et dont le contenu obéit à la logique d’adaptation de la législation aux amendements novateurs de la Constitution révisée en 2016. Des amendements confortant dans leur majorité le principe de promotion des droits et des libertés individuelles. Les nouvelles lois traitent de l’accès à l’information, de la révision du Code de procédure civile à même d’assouplir les procédures liées à l’investissement ainsi que la révision du Code de procédure pénale dans le sens de criminaliser certaines pratiques, à l’exemple de la triche aux examens.



M. Louh salue les compétences algériennes



Mettant l’accent sur l’attachement de son département à la consolidation de la paix et de la stabilité dont jouit le pays grâce au succès de la mise en œuvre de la politique de la Réconciliation nationale, M. Louh à insisté par ailleurs sur la poursuite des réformes du secteur, tout en saluant les acquis consacrés dans le cadre de ce processus initié par le chef de l’Etat. Il souligne, à ce propos, le saut qualitatif dans la modernisation par des compétences algériennes. «Je tiens a saluer toutes ces compétences aussi bien celles relevant du secteur de la Justice que le personnel du département de l’Intérieur et de la Sécurité sociale », dira M. Louh.

L’expérience algérienne en matière de modernisation du secteur est très sollicitée par de nombreux pays, a-t-il indiqué. Il se dit également très satisfait de la consolidation des infrastructures, partout à travers le pays, suivant le principe d’une justice de proximité à même de mieux prendre en charge les préoccupations des citoyens. La formation des magistrats est un autre domaine en pleine mutation s’inscrivant au diapason des normes internationales, a-t-il fait comprendre, ajoutant que le ministère a élaboré un ambitieux programme au profit des œuvres sociales devant se déployer par la réalisation d’infrastructures médicales et de loisirs.

Karim Aoudia