Gaïd Salah supervise l’exécution d’un exercice démonstratif combiné avec munitions réelles : Compétences et hautes aptitudes au combat

Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé hier le lancement de l’exécution d’un exercice démonstratif combiné avec munitions réelles «Edhouha 2018», au deuxième jour de sa visite à la 5e Région militaire à Constantine, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A l’entame et en compagnie du général-major Saïd Chenagriha, commandant des Forces terrestres, du général-major Amar Athamnia, commandant de la 5e RM et en présence du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e RM et du général-major Mohamed Adjroud, commandant de la 6e RM, Gaïd Salah a écouté un exposé du commandant de la 1ère Division blindée, portant sur l’idée de l’exercice ainsi que sur son plan et les étapes de son exécution sur le terrain, précise la même source. Au champ de tir de la 5e RM, le général de corps d’Armée a suivi de près les actions de combat, menées par les unités ayant pris part à cet exercice tactique avec munitions réelles «Edhouha 2018», intitulé «La Division blindée en contre-offensive» auquel ont participé les unités organiques et élémentaires relevant de la 1ère Division blindée, appuyées par des unités terrestres et aériennes devancées par l’aéronef de reconnaissance aérienne du Haut commandement. «Cet exercice tactique est une occasion pour mettre en exergue les compétences et les hautes aptitudes au combat, ainsi que la maîtrise des grands moyens et des systèmes d’armement des différentes catégories de Forces, et ce, afin de s’enquérir du niveau d’état-prêt opérationnel des unités de cette Division et d’entraîner le commandement et les états-majors à la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et Forces, afin de faire face à tout type d’éventuelles menaces», souligne le communiqué, ajoutant que ces «actions qui ont été marquées par un haut degré de professionnalisme à travers toutes les phases, et par un niveau tactique et opérationnel très élevé, reflétant la rigueur dans la préparation, la planification et l’organisation». A l’issue de l’exercice, le général de corps d’Armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités participantes, à travers laquelle il a valorisé les grands efforts consentis tout au long de l’année, les félicitant pour leur détermination à mener à bien cet exercice et pour leur persévérance à mettre à profit tout leur savoir, connaissances militaires et expériences acquises sur le terrain afin de réaliser les objectifs escomptés, exhortant les personnels des unités, et, à travers eux, tous les hommes de l’ANP à prendre exemple des sacrifices des Chouhada et des Moudjahidine de la glorieuse Révolution de Libération, dont l'Algérie fêtera le 64e anniversaire dans quelques jours. «Je ne peux manquer cette honorable occasion, sans rendre un grand hommage à ceux qui ont fait la gloire de l’Algérie, qui ont su préserver sa dignité, qui ont mis fin aux illusions colonialistes, et qui ont tracé la voie de la liberté et de l’indépendance devant le peuple algérien. Ces valeureux hommes et vaillants Chouhada et Moudjahidine qui se sont donnés corps et âme et dont certains ont eu l’honneur de partir en martyrs et d’autres attendent sans faillir à leur engagement», a-t-il souligné. «La célébration par notre pays du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 est, sans nul doute, une autre étape pour se remémorer les valeurs et les principes de ce grand jour, qui a marqué le déclenchement de la plus éminente Révolution que l’Histoire contemporaine ait connue. Une Révolution dont la fierté est un droit qui revient au peuple algérien, au même titre qu’il revient aux générations successives de l’indépendance de puiser de ses valeurs et d’en faire un modèle à suivre», a encore affirmé le général de corps d’Armée. «Il n’y a pas meilleur moyen pour les Algériens pour en prendre exemple que de ressentir, aujourd’hui et chaque jour, l’impératif d’être le prolongement naturel de ces vaillants hommes», a-t-il ajouté.



L’ANP, une source de fierté



A ce titre, le Haut commandement de l’ANP, «digne héritière de l’Armée de libération nationale, ne ménage aucun effort, sous le Commandement clairvoyant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour emprunter la même illustre voie de nos valeureux aïeux.

Ce parcours que nous voulons témoin du labeur sur le terrain et des réalisations qui se succèdent sur plus d’un plan, notamment durant ces dernières années», a souligné le général de corps d’Armée.

«Sans doute, les meilleures actions sur le terrain, qui démontrent la rationalité et l’aboutissement des efforts, sont ces exercices tactiques sur tous les niveaux qui sont exécutés annuellement dans toutes les Régions militaires, et qui confirment la rigueur dans le travail et l’ampleur des étapes franchies dans le domaine de l’acquisition de puissance, des facteurs et des aptitudes du parfait état-prêt opérationnel digne de la grandeur des défis actuels et futurs.

Un état-prêt qui certifie infailliblement cette vision à l’approche avant-gardiste, perspicace et prospective en termes de lecture judicieuse des événements prévalant dans notre sous-région et dans le monde» a-t-il ajouté. «Nous voulons que l’ANP soit l’une des sources de fierté que recèle notre glorieuse histoire et un honneur avec lequel se hissent les esprits et se raffermissent la volonté et la détermination afin qu’elles puissent être l’appui, après l’aide d’Allah le Tout-Puissant, pour accomplir cette mission noble avec laquelle s’honore notre Armée pour être dignement la plante bénie de notre glorieuse Révolution de Novembre, une plante comme celle qu’Allah a décrit dans le Saint-Coran : ‘‘Pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur’’», a conclu le général de corps d’Armée .