En reconnaissance à ses efforts pour le développement des régions frontalières : Les élus locaux honorent le président de la République

Les élus locaux des wilayas frontalières, ayant pris part, dimanche à Alger, à la rencontre nationale sur le développement des zones frontalières, ont honoré le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts en faveur du «développement des régions frontalières et sa décision de consacrer un programme de développement spécial wilayas frontalières du Sud».

Dans une lettre de remerciement et de considération lue par M. Mohamed Akhamokh, membre du Conseil de la Nation, au nom des élus locaux des wilayas et communes frontalières, lors de la cérémonie de clôture, les élus ont exprimé leur considération pour «l'intérêt accordé par le Président de la République à ces régions et son parrainage de la première rencontre nationale consacrée à ces zones», saluant sa décision de leur consacrer un programme de développement qui aura un «impact positif» pour ces régions. Les élus locaux ont salué en outre les efforts du Président Bouteflika pour la «promotion de chaque parcelle du territoire national», soulignant leur soutien «permanent» au Chef de l'Etat en faveur du développement. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu, au nom du Président de la République, un présent symbolique remis par les élus locaux au nom des citoyens des wilayas frontalières.



M. Bedoui propose au gouvernement la création d’une instance nationale chargée de l’aménagement et du développement des zones frontalières



M. Noureddine Bedoui a annoncé qu'il proposera au gouvernement la création d'une instance nationale chargée de l'aménagement et du développement des zones frontalières. «Nous allons proposer au gouvernement, par conséquent au Président de la République, la création d'une instance nationale chargée de l'aménagement et du développement des zones frontalières», a indiqué M. Bedoui dans une allocution prononcée lors de la clôture de la rencontre. Il a ajouté que «la proposition de la création de cette instance figure parmi les recommandations les plus importantes issues de cette rencontre organisée par le ministère de l’Intérieur sous le haut patronage du Président de la République».

«Cette instance englobera tous les secteurs ministériels tout en associant les élus locaux au niveau national et local», a précisé M. Bedoui.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant aux résultats et recommandations de la rencontre nationale de deux jours, à laquelle a pris part plus de 400 participants, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que cette rencontre «sera désormais annuelle et se tiendra l'année prochaine dans une des wilayas frontalières». M. Bedoui a annoncé la création d'une «commission interministérielle pour le suivi des recommandations de la rencontre et la mise au point des mécanismes de leur mise en oeuvre», soulignant son souci à «réunir les conditions favorables à l'investissement dans les wilayas frontalières». Evoquant les recommandations de la rencontre, le ministre a indiqué qu'elles répondaient aux «aspirations des citoyens sur la bande frontalière à une vie descente» et prenaient en compte le «lancement d'une dynamique de développement et l'amélioration des conditions de vie des citoyens afin que les régions frontalières puissent être des pôles de développement économique et des avant-gardes actifs pour faire face aux différentes menaces qui guettent la sécurité et la stabilité de l'Algérie».

Le ministre a mis l'accent sur l'importance de «la responsabilité des élus locaux, des cadres des différents secteurs et des opérateurs économiques pour relever les défis du développement de ces régions, ce qui exige l'intensification des efforts de tout un chacun».

A la fin de son allocution, M. Bedoui a remercié le Président de la République pour son haut parrainage des travaux de cette rencontre et «l'attachement qu'il accorde pour que toute la population de ces zones bénéficient du programme spécial de développement à l'effet de relancer la croissance à l'instar des autres régions du pays». Lors de sa rencontre avec les présidents des APC des wilayas frontalières, le ministre a annoncé la mise en place, dans les jours à venir, de mécanismes et moyens à même de concrétiser ce programme», ajoutant qu'«il existe des aspects procéduraux et juridiques pour sa concrétisation, mais il y a également des priorités que nous devons prendre en charge prochainement».

Il a estimé que «grâce à ce programme, ces communes seront pionnières dans différents secteurs eu égard à leurs spécificités et aux ressources qu'elles recèlent». Soulignant avoir rencontré le premier ministre, Ahmed Ouyahia, M. Bedoui a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner les présidents des APC des wilayas frontalières du Sud», affirmant «la forte volonté politique du Président de la République et du gouvernement de promouvoir ces communes pour qu'elles soient à la hauteur des aspirations de la population, tout en s'attachant à la mise en oeuvre des décisions issues de cette rencontre.

Après deux jours de débat et d'examen, les participants ont recommandé plusieurs mesures afin de promouvoir les wilayas frontalières, dont la suggestion «d'une instance nationale chargée du développement de ces régions et d'impliquer les élus locaux et la société civile dans les opérations de développement, outre l'organisation des espaces et la réhabilitation sociale et économique durable des zones frontalières», appelant, également, à la mise en place d'une plateforme sous la supervision des walis pour soutenir et accompagner les investisseurs au niveau des zones frontalières de manière à accéder facilement aux projets définis en lançant le mécanisme d'annonce des projets d'investissement destinés aux opérateurs économiques».



Des mesures incitatives pour l’investissement



Les participants à la rencontre ont recommandé des mesures incitatives et des privilèges particuliers pour l'investissement dans les wilayas frontalières. Suite aux travaux du premier atelier, sur le thème «l'organisation des espaces et la réhabilitation sociale et économique durable des zones frontalières», il est impératif d'accorder des mesures incitatives à l'investissement dans le cadre de la prochaine loi de finances, outre celles en vigueur concernant les zones frontalières. Les participants à cet atelier ont appelé à la mise en place d'une plateforme sous la supervision des walis pour soutenir et accompagner les investisseurs au niveau des zones frontalières de manière à accéder facilement aux projets définis en lançant le mécanisme d'annonce des projets d'investissement destinés aux opérateurs économiques.

Elle sera dotée d'un site électronique qui fixera la nature des projets, ont-ils indiqué. Ils ont proposé l'organisation d'une rencontre sur la promotion de l'investissement dans les zones frontalières à l'effet de s'enquérir des projets relatifs à ces espaces, mettant l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts consentis par l'Etat en vue d'assurer les équipements et la qualité des services (éducation, formation, santé, alimentation en eau potable, réseaux d'assainissement, énergie, gestion des déchets, etc), tout en répondant aux besoins de la population en terme de sécurité sociale, des services de proximité et du cadre de vie.

Il a été question également de la promotion du numérique au niveau de ces zones à travers l'incitation à l'utilisation des technologies de pointe et la révision de la programmation de certains projets structurants adaptés à la nature de ces zones.

Concernant la réhabilitation des zones, les participants ont recommandé de promouvoir les villes frontalières au rang des grandes agglomérations. Ils ont appelé à la réalisation d'un examen sur la possibilité de renforcer le rôle administratif de certaines zones frontalières, d'accélérer l'apparition de villes au long de la bande frontalière, de développer les centres de vie au long des axes routiers, des lignes ferroviaires, ainsi que de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire afin d'alimenter les zones frontalières isolées en électricité.

Les participants au premier atelier ont mis l'accent, en outre, sur l'importance de renforcer et de créer des bases logistiques dans les wilayas frontalières avec des unités d'accompagnement pour la production et l'exportation au niveau de ces zones. Concernant la diversification économique et la valorisation des ressources économiques, les participants ont fait état d'un nombre de recommandations devant permettre aux zones frontalières d'intégrer de manière effective dans la dynamique du développement, de la concurrence et de l'attraction sur le plan local, national et transfrontalier et de faire face à toute forme d'économie parallèle transfrontalière.

Ils ont également demandé la révision du système législatif et juridique, du système de troc tout en adaptant et en mettant à jour la liste des marchandises conformément aux besoins de chaque région frontalière et ses spécificités et ce en coordination avec le ministère du Commerce et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, mettant l'accent sur l'importance de renforcer l'attraction régionale à travers les mécanismes de communication et la commercialisation régionale, ainsi que d'organiser de grands séminaires commerciaux à l'image d'«Assihar» et d'«El Mouggar».

Les participants ont souligné l'importance d'impliquer les universités, les centres de recherches et les centres de formation professionnelle dans le développement socio-économique de ces zones et de «manière pragmatique et opérationnelle».

Ils ont suggéré, en outre, d'élargir le système de péréquation pour le transport de la marchandise produite dans le Sud et destinée à la commercialisation dans le Nord, de renforcer le système commercial et la distribution à travers des circuits de commerce de gros et de demi-gros et de réexaminer les autorisations de circulation, outre de définir la liste des produits soumis au rayon des douanes.

À la question relative au soutien du désenclavement et de la circulation, les participants ont appelé à la poursuite ou la programmation de la réalisation et la réhabilitation de quelques axes routiers importants en vue d'assurer la liaison des zones frontalières avec le reste du territoire nationale et de développer le transport collectif entre les communes et les wilayas, outre d'achever le programme relatif à la réalisation des infrastructures des lignes ferroviaires en élargissant son champ afin d'englober ces régions.

Concernant l'environnement et le développement durable, les participants ont constaté que la «concrétisation de certains choix de développement dans ces espaces se fait souvent au détriment des ressources naturelles et sans prendre en considération les effets écologiques et environnementaux, ce qui engendre la dégradation des systèmes environnementaux vulnérables».

Selon les recommandations de l'atelier, il est nécessaire d'examiner tous les programmes de développement destinés à ces régions en prenant en compte les aspects liés à l'exploitation rationnelle des ressources en eau pour ce qui est de l'alimentation en eau potable, l'agriculture, la préservation de la faune et de la flore au niveau des collines et des steppes, ainsi que la préservation des systèmes des oasis et la prévention contre les dangers naturels et industriels et leur gestion (séismes, feux de forêts, inondations, invasion des criquets et autres). Les participants ont proposé la réalisation de ceintures vertes tout au long des principaux axes routiers, appelant à la lutte contre la désertification, notamment dans les agglomérations et les terres agricoles à travers le maintien mécanique et biologique des dunes de sable.

Enfin, la mise en place de mécanismes permettant l'évaluation de l'impact du programme de développement et d'aménagement en vue d'introduire les modifications nécessaires a été suggérée, ce qui requiert, selon les participants, l'organisation d'une rencontre annuelle avec les wilayas frontalières et tous les acteurs locaux.