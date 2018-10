OCI/ressources hydriques : L’expérience de l’Algérie en exergue

M. Hocine Necib, ministre des Ressources en Eau a pris part aux travaux de la quatrième session de la réunion des ministres chargés de l'eau de l'Organisation de la Coopération Islamique, les 14 et 15 octobre 2018 au Caire.

Cette réunion qui a vu la participation de 42 délégations des pays membres a permis de mettre en avant les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCI, en particulier la protection et la préservation de cette ressource rare menacée par les conséquences des changements climatiques. Elle a vu également l’installation du Conseil de l’eau des pays membres. Cet instrument devra contribuer pleinement à la mise en œuvre de la vision arrêtée par l’OCI en matière de politique de l’eau, et permettre ainsi la concrétisation des objectifs de gestion intégrée de la ressource dans un cadre de développement durable.