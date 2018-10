Le FLN retire la couverture politique à Saïd Bouhadja

Le bureau politique du Front de libération nationale (FLN), a décidé hier de retirer la couverture politique à M. Said Bouhadja et de le traduire en conseil de discipline pour «non respect des instructions émanant de la direction politique du parti». Dans un communiqué rendu public à l'issue de sa réunion tenue sous la présidence du Secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes au siège du parti, le bureau politique a annoncé cette décision prise à l'unanimité et expliquant le fait que M. Bouhadja n’ait pas respecté l'appel lancé par les députés FLN à l'APN et ceux des autres groupes parlementaires et que son attitude pourrait porter atteinte à l'image du parlement», outre «le manquement à son engagement d'honneur et aux promesses faites au lendemain de sa candidature aux législatives de 2017 dans lesquels il s'est engagé à respecter les instructions émanant de la direction politique du FLN».