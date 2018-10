Prix du président de la République du journaliste professionnel : la liste définitive arrêtée

Forte participation avec 286 postulants

La liste définitive des lauréats du Prix du Président de la République du journaliste professionnel a été arrêtée dimanche à Alger au terme de la réunion du jury qui a noté une «forte participation» de professionnels de la presse, indique un communiqué du jury. «Au terme des étapes de présélection, le jury a consacré sa dernière réunion, dimanche, aux délibérations finales au terme desquelles il a arrêté la liste définitive des lauréats du Prix en vue de la proclamation officielle du palmarès, le 22 octobre, à l’occasion de la Journée nationale de la presse», précise la même source. Le Jury a noté avec «satisfaction» une participation «importante» des journalistes à cette quatrième édition, 286 dossiers ayant été soumis à son appréciation, et souligne que «cette forte participation traduit l’importance attachée à ce Prix par les postulants qui y voient, à juste titre, autant une distinction prestigieuse que la consécration d’une maîtrise professionnelle». Cette forte participation révèle également l’intérêt accordé au thème de cette édition, à savoir «Vivre ensemble en paix». Selon la même source, les travaux dans les catégories presse écrite, presse audiovisuelle, multimédia et photographie de presse ont fait l’objet d’une «évaluation rigoureusement axée sur l’ensemble des éléments liés au respect du thème retenu et au niveau professionnel du traitement des différents sujets». À cet effet, des sous-commissions ont été mises sur pied dès le mois de mai 2018 et avaient entamé leurs travaux dès la réception des premiers dossiers, selon le communiqué, qui précise en outre que «des débats en séance plénière du jury se sont tenus régulièrement jusqu’à la clôture du processus de sélection».

Présidé par l’écrivain et ancien journaliste Mouloud Achour, le jury de cette quatrième édition est composé de Ahmed Benzelikha, Djamel Bouadjimi, Ahmed Hamdi, Achour Cheurfi, Hamidou Benomari, Moussa Boudehane, Djahida Mihoubi, Mohamed Zebda, Abdelwahab Djakoune et Naciria Ait-Salhat.