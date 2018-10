M. Bensalah à l’AG de l’Union interparlementaire : Accélérer le processus de décolonisation du Sahara Occidental

Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a réitéré, à Genève, l'appel de l'Algérie «à accélérer le processus de décolonisation du Sahara Occidental conformément aux décisions de la légalité internationale». Dans son allocution aux travaux de la 139e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, M. Bensalah a affirmé que l'Algérie «a appelé auparavant et renouvelle aujourd'hui son appel à accélérer le processus de décolonisation du Sahara Occidental, conformément aux décisions de la légalité internationale», ajoutant qu'«à l'instar des pays épris de paix, l'Algérie reste préoccupée par les conditions de vie difficiles du peuple palestinien, et partant, elle plaide pour l'accès de ce dernier à ses droits légitimes à l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale». Qualifiant «les guerres et conflits armés de facteurs entravant les processus de développement et le progrès», M. Bensalah a indiqué que «l'Algérie estime que le règlement politique demeure la meilleure solution aux conflits et, de là, elle plaide pour l'impératif de recourir au règlement politique des conflits, notamment en Libye et en Syrie». «Nous jugeons ce cadre parlementaire propice pour donner à la proposition de la Jordanie et du Koweït l'importance qu'elle mérite», a-t-il soutenu. «L'Algérie estime que le monde d'aujourd'hui a grandement besoin de hâter la réalisation des objectifs millénaires pour le développement et des objectifs de développement durable qui passe par l'accès des pays du Sud à la technologie et la réduction du fossé numérique qui les séparent des pays développés», a souligné M. Bensalah, ajoutant que «face à cette situation nous sommes appelés, en tant que parlementaires, à faire entendre les voix de nos peuples et à exprimer leur droit à adhérer à la société du savoir». «Notre détermination ne nous dispensera point de la nécessité de promulguer des lois qui régissent et protègent ces domaines des risques induits de l'utilisation croissante de ces nouvelles technologies», a ajouté M. Bensalah. «Nos intérêts communs exigent de faire face à tout ce qui mène à l'extrémisme et au choc des civilisations, des cultures et des religions à travers la promotion des valeurs de paix et du vivre ensemble, des valeurs que l'Algérie a de tout temps œuvré à leur consécration, notamment après l'adoption de la politique de paix et de réconciliation nationale, initiée par le Président, Abdelaziz Bouteflika, une politique qui a prouvé son efficacité dans mon pays», a soutenu le président du Conseil de la Nation. Evoquant la réunion de l'UIP,

M. Bensalah a estimé qu'elle constituait une «occasion propice pour examiner la question importante relative au rôle assigné aux parlements dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et du progrès technologique ainsi que d'autres questions aussi importantes portant sur des thèmes sensibles qui nécessitent une approche et une complémentarité entre le rôle des gouvernements et celui des parlements». M. Bensalah a appelé dans ce sens «à prendre en considération l'importance du lien indissociable entre la paix, le développement et la stabilité» et à être conscient de «l'importance de l'utilisation des outils d'innovation et de technologie de manière équilibrée et juste entre les peuples et les pays». Il a indiqué en outre qu'il était du «devoir des parlementaires d'examiner minutieusement les processus de développement dans les pays du sud et les obstacles qui les entravent, tels que le fossé technologique existant entre ces pays et les pays du nord».