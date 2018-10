Le président Bouteflika signe des décrets portant ratification d’accords entre l'Algérie et quatre pays

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé plusieurs décrets portant ratification d'accord de coopération et un mémorandum d'entente liant l'Algérie à quatre pays, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République.

Il s'agit d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis le 9 mars 2017. Le Chef de l'Etat a signé également un décret portant ratification d'un protocole de coopération entre le gouvernement algérien et le gouvernement malien sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger le 15 mai 2017. Le Président Bouteflika a signé un décret portant ratification d'un protocole d'accord de coopération entre le gouvernement algérien et son homologue hongrois dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, signé à Alger le 5 décembre 2017. Il a signé, en outre, un décret portant ratification d'un mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la Hongrie, signé à Alger le 5 décembre 2017. Le dernier décret signé par le Président de la République porte ratification de l'accord entre le gouvernement algérien et son homologue russe sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Moscou le 19 février 2018.