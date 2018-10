USMA 5 - MOB 1 : Démonstration de force usmiste

En donnant une véritable leçon de réalise à son invité du jour, l’Union d’Alger rejoint la JS Kabylie à la première place du championnat, avec un goal-average favorable. En effet, l’USMA a outrageusement dominé le Mouloudia de Béjaïa, auquel elle a infligé une véritable correction. En témoigne le score lourd qui a sanctionné les débats (5-1). Un score franchement imprévisible, au vu des forces en présence. Certes, les Usmistes chez eux et devant leur public partaient avec les faveurs des pronostics. Seulement, en face, il y avait un adversaire réputé coriace et qui voyage bien. La première période a été assez plaisante, avec une légère domination de l’équipe locale, bien contenue par la formation béjaouie. Cela même si les camarades de Zemmamouche n’ont pas tardé, à vrai dire, à ouvrir la marque par l’entremise de son excellent attaquant Meziane. Ce dernier profite d’une balle repoussée par le portier Bencherif suite à un tir à ras de terre de Koudri, pour mettre le ballon au fond des filets (19’). Les coéquipiers de Dahar ne s’affolent pas, posent le jeu et tentent quelques incursions, avec l’espoir de revenir rapidement à la marque. Toutefois, c’est sur ce score étriqué de (1-0) à l’avantage de l’USMA, que l’arbitre Arab met un terme à la première période. L’invraisemblable allait se produire dès la reprise du second half. Alors que l’arbitre venait juste de donner le coup d’envoi de la 2e mi-temps, les Algérois, par l’entremise de Koudri, omniprésent dans ce match, doublent la mise, profitant d’un joli centre de Bencherifa et d’un mauvais placement défensif adverse (46’). C était le déclenchement de la furia usmiste. Puisque touchés dans leur amour-propre et au lieu d’essayer de réagir, les Béjaouis ont été comme paralysés et incapables de tenir tête à un adversaire en verve et déterminé. Ils plieront à nouveau sous les coups de boutoir des Yaya (52’ sp), Meziane, encore lui, auteur d’un doublé (56’), profitant d’un une-deux avec Yaya et enfin Benguit qui lobe le portier Bencherif (89’). Dahar avait réduit avant cela la marque sur penalty, inscrivant le but d’honneur du MOB (68’). L’USMA a réussi une belle démonstration de force, avec une équipe qui se montre de plus en plus performante. Elle demeure le favori en puissance pour la course au titre. L’USMA est en tête du classement, conjointement avec la JSK, avec en sus un match en moins face à l’USMBA. Les fans usmistes n’ont pas caché leur grande joie pendant le match, témoignant leur enthousiasme et leurs incessants encouragements. Le MOB, quant à lui, a passé une sale soirée. Il doit retenir les leçons de cet échec cuisant qu’il doit vite oublier, pour repartir du bon pied.

Mohamed-Amine Azzouz