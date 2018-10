Ligue 1-Mobilis (Mise à jour de la 5e journée), MC Alger 2 - CS Constantine 1 : Le Mouloudia y a cru jusqu’au bout

L'explication entre doyens, hier au temple du football national, comptant pour la huitième journée du championnat de Ligue 1, s'est soldée en faveur du MCA. La formation de la capitale, qui commence à reprendre confiance et à retrouver son équilibre, a disposé du CSC par le score de 2 à 1.

Cette confrontation, assez musclée, a débuté sur un faux rythme. Aucune des deux formations n'a souhaité prendre de risque inutile. Adoptant des configurations tactiques pratiquement similaires (4-5-1, échelonné en 4-2-3-1), avec un bloc relativement médian, elles ont surtout joué la prudence, notamment le Mouloudia, qui a surtout favorisé le jeu de contres et le passage par les couloirs, pour surprendre les Sanafir. 5’, Hachoud trouve au point de pénalty Souibaah. Mal dosé, le heading de l'attaquant du MCA est capté sans difficulté par le portier. 14’, la reprise de volée de Hadouche est repoussé d'une claquette en corner par Rahmani. Dans la minute qui suit, Hachoude parvient à ouvrir la marque pour les locaux.

Ce dernier devance son coéquipier Bendebka, qui venait de contrôler le cuir de la poitrine, pour fusiller le gardien à bout portant. Le défense central Sylla n'a pas suivi le bloc qui avait joué le hors-jeu. Le CSC a par la suite repris les choses en mains, pour tenter de revenir à la marque. Avec un jeu un peu plus élaboré, les protégés du coach Amrani ont réussi tant bien que mal à poser le pied sur le cuir, mais sans vraiment parvenir à déstabiliser le bloc défensif du Mouloudia. 24’, d'un tir lointain, Lamri oblige Chaâl à se coucher pour écarter la balle en corner. 26’, Belkheir est fauché dans la surface par Nekache, dans une position qui n'est pas la sienne. L'arbitre de la rencontre, Boukhalfa, n'hésite pas à désigner le point de penalty. Salhi exécute superbement la sentence, et remet les deux teams à égalité. La seconde période de cette confrontation, pauvres en occasions de but, a été aussi disputée que la précédente, avec autant d'agressivité dans le jeu et d'engagement physique. Par ailleurs, les deux teams ont gardé la même organisation tactique et la même stratégie offensive. Le MCA a persisté dans le jeu direct, abusant des longues balles en profondeur, à défaut d'un jeu en mouvement. Le CSC a continué par des attaques placées.

Cependant, faute d'attaquer avec un nombre suffisant de joueurs et en se distinguant par une reconversion défense-attaque relativement lente, les visiteurs n'ont pas vraiment réussi à porter le danger dans le camp adverse. Ce sont plutôt les poulains de Saïfi qui se sont créé les meilleures occasions. 65’, le tir de Benarous est arrêté par le gardien. 83’, le coup franc de Bourdim est passe à peine sur la transversale. 88’, Bendebka redonne l'avantage au siens. Benothmane reprend de la tête le centre de Hachoud. La balle est repoussée une première fois par Rahmani avec l'aide de la barre transversale. Bendebka suit l'action et parvient à prendre le dessus sur les défenseurs constantinois, pour offrir les trois points de la rencontre aux Algérois. À souligner que le MCA a été privé d'un penalty flagrant, suite à une faute de main de Bencherifa, dans la surface (48’).

Rédha M.