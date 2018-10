Tizi Ouzou : 253 affaires traitées en Septembre dernier

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont traité durant le mois de septembre dernier 253 affaires mettant en cause 364 personnes dont 14 ont été placées sous mandat de dépôt, selon un communiqué rendu public hier par la cellule de communication de cette institution sécuritaire. Les affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc) sont au nombre de 139 mettant en cause 199 personnes dont deux ont été placées en détention préventive, alors que celles relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué) sont de l’ordre de 54 impliquant 64 personnes dont 03 ont été placées en détention préventive.

Concernant les affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont traité durant la période indiquée 34 affaires dans lesquelles sont impliquées 53 personnes. 17 autres affaires liées aux infractions à la législation, des stupéfiants et substances psychotropes mettant en cause 21 personnes dont 03 ont été placées en détention préventive et 16 ont été citées à comparaître et deux ont été placées sous contrôle judiciaire, ont été aussi traitées durant ce mois de septembre par les mêmes services qui ont eu également à élucider 09 affaires d’atteinte à la pudeur, impliquant 27 personnes dont six 6 ont été placées en détention préventive. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de police de la wilaya ont, par ailleurs, effectué, durant la période considérée, 284 opérations coup-de-poing, ciblant 346 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). Ces opérations se sont soldées par le contrôle de 4.524 personnes dont 22 ont été présentées au parquet pour divers délits dont la détention de stupéfiants (03), faisant objet de recherches (08), le port d’arme prohibée (1) et dix autres pour autres délits. le paquet a placé 04 d’entre-elles en détention préventive. Par ailleurs, les services de sécurité publique de la sûreté de wilaya ont enregistré durant le même mois 39 accidents de la circulation qui ont provoqué 03 morts et 47 blessés, procédé au retrait de 454 permis de conduire, dressé 1.761 contraventions et prononcé 27 mises en fourrière. 19.698 véhicules ont été contrôlés et 1.450 usagers de la route ont été sensibilisés durant la même période.

Bel. Adrar