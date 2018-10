Femmes rurales : Au cœur du développement social

Le monde rural a depuis toujours contribué à la création d’activités et de richesses qui ont permis à la gent féminine de jouer un rôle clé dans l’amélioration du niveau de vie de la famille ou tout simplement prouver que la femme peut, elle aussi, travailler et gagner son pain à la sueur de son front.

Cette implication des femmes dans la gestion financière familiale a pris, ces dernières années, des dimensions pas seulement sociales mais aussi économiques, notamment avec la création du dispositif ANGEM qui a permis à de nombreuses femmes de bénéficier de microcrédits, et surtout de renforcer leur statut de femmes autonomes et porteuses de projets utiles et rentables. En effet, de plus en plus l’entrepreneuriat féminin dans le milieu rural se fraie un chemin pour devenir une réalité, confirmée par la création d’activités qui ont aidé bien de femmes à voler de leurs propres ailes et même contribuer au développement local des régions où elles sont implantées.

Entre hier et aujourd’hui

Si par le passé les femmes de campagne se contentaient d’entretenir leur basse-cour afin de «chouchouter» leurs poules, cela va de soi, ou encore prendre soin de leurs précieux potagers qui font vivre des familles, en plus de leur statut, à la fois, de ménagère et manager des affaires «internes» et domestiques ayant ainsi pour seule satisfaction le bien-être de leur petite famille utilisant des moyens de bord pour y parvenir, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec la modernité qui s’est répandue telle une traînée de poudre pour gagner même le milieu rural, à travers l’émergence de nouvelles filières et des domaines, qui tiennent compte du contexte actuel, sans pour autant s’éloigner de la particularité de ces régions, voire même de leur authenticité qui donne à ces dernières un cachet typique et singulier. Il faut dire que les femmes rurales se sont organisées pour mieux donner, à la faveur des nombreuses opportunités offertes par l’Etat qui a mis en place plusieurs mécanismes pour permettre à celles-ci de lutter contre la précarité sociale, d’une part et pratiquer un métier en rapport avec leurs capacités, de l’autre. Les chiffres de l’ANGEM traduisent l’intérêt porté par les femmes pour ce dispositif. En effet, près de 63% des projets financés par l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM) sont revenus à la gent féminine, soit 800.000 bénéficiaires. Ceci est révélateur de l’importance accordée par les décideurs à la promotion de la femme et plus particulièrement à celle issue des milieux ruraux. Mieux encore, les bénéficiaires de ces instruments de création d’emplois, en plus des facilitations auxquelles elles ont accès, elles ont droit à un accompagnement de qualité, des conseils et des formations pour la réussite de leurs projets.

50.000 détentrices de la carte de fellah

Il faut dire aussi que l’ouverture de centres de formation professionnelle et l’enrichissement de la nomenclature de spécialités pour mieux répondre aux nouvelles exigences de la société a ouvrent de nouvelles perspectives aux femmes où qu’elles se trouvent, constituant du coup un autre atout pour aller vers la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à prouver leur efficacité et surtout leur sens de femmes manager, pas uniquement dans les domaines traditionnels liés généralement à l’artisanat. Il y a lieu de noter également que le plan national pour la promotion de la femme rurale 2015/ 2019 a donné un coup de pousse à ces dernières pour briller dans le domaine agricole. Il suffit de savoir que 50.000 femmes rurales environ sont détentrices de la carte de fellah. C’est dire aujourd’hui que les femmes rurales ont réussi à prendre leur destin en main. La bataille contre les idées reçues et les mentalités rétrogrades est gagnée. C’est vrai qu’à cœur vaillant, rien d’impossible!

Samia D.