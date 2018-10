Festival international du théâtre de Béjaïa : Paroles de femmes

Le coup d’envoi du 9e Festival international du théâtre de Béjaïa a été donné avant- hier par le wali, entouré du président de l’APW, des autorités civiles et militaires, et des cadres de la culture, au Théâtre régional Malek-Bouguermouh. Cette manifestation culturelle internationale a enregistré, cette année, la participation de cinq pays, à savoir la Tunisie, l’Égypte, la France, l’Irlande et l’Italie, en plus de l’Algérie. Déclinée sous le label «Paroles de femmes», cette neuvième édition rend hommage au grand artiste décédé dernièrement, Djamel Allam, et a accueilli pour invité d’honneur le grand comédien Sid-Ahmed Aggoumi. Au programme, huit pièces théâtrales avec comme thématique principale la femme en tant qu’entité en mouvement, représentation, combat, engagement, expression et droit. Les pièces programmées sont jouées dans plusieurs langues. Le nouveau commissaire du festival, Slimane Benaïssa, a souligné, dans son intervention, que l’année prochaine verra la participation de pièces théâtrales en amazigh. Ainsi, la Tunisie est représentée par la pièce théâtrale, les Trois veuves, de Waffa taboubi, l’Égypte avec Nouzeha fi Ardh Maaraka (balade sur un champ de bataille), mise en scène d’Ahmed Fouad. La France présentera la pièce, le Petit boucher, de Marion Bottolier. L’Algérie participe avec la pièce, Hezam El-Ghoula, jouée au cours de la soirée d’ouverture du festival, qui durera jusqu’au 22 octobre.

M. Laouer