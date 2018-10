Théâtre de Guelma : Etimthal El-Hazine

La pièce théâtrale pour enfants, Etimthal El-Hazine (la statue triste), du Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, sera présentée pour la première fois, aujourd’hui, a annoncé le directeur du théâtre, Rachid Djerourou. Le même responsable a déclaré, lors d'une conférence de presse animée avec l'ensemble du personnel et les figurants de cette œuvre artistique, que cette pièce théâtrale, produite en 2018, sera présentée, aujourd’hui dans l’après-midi, soulignant qu'elle est destinée aux enfants âgés entre 8 et 14 ans. M. Djerourou a indiqué que cette œuvre artistique comporte un message universel appelant à l'amour, à l'humanisme et au vivre ensemble en paix, précisant que le texte de la pièce est écrit par l'écrivain Ali Tamert, avec une réalisation par une équipe technique composée du réalisateur Abbas Mohamed Islam, Mourad Bouchehir, pour la scénographie, et Ammar Chetioui, pour la musique. De son côté, le réalisateur Abbas Mohamed Islam a révélé qu'il a travaillé avec les 6 acteurs pendant 2 mois pour la réalisation de cette pièce, faisant savoir qu'elle comprend plusieurs animations permettant de bien transmettre le message aux enfants. Il a ajouté que la musique expressive et l’interprétation magistrale des artistes sur scène transforment la pièce en une œuvre artistique agréable rassemblant le plaisir et la cinétique, soutenant que les comédiens devaient pouvoir conjuguer la danse, le chant et l’interprétation. Des scènes de la pièce ont été dévoilées aux représentants de la presse sur les planches du Théâtre régional de Guelma, afin de leur transmettre l'idée générale de cette œuvre et pour présenter les comédiens qui interprètent les différents rôles. Pendant 50 minutes, la pièce relate l'histoire d'une statue dorée située près d'une ville, que les habitants appellent «la statue heureuse», par rapport à leur roi. Puis, l'histoire met en exergue, par une froide journée hivernale, la tentative d’une pauvre petite fille de vendre des roses dans la rue et qui s'arrête devant cette statue recouverte de neige en se plaignant de son état misérable, avant de s’endormir à cause de la fatigue, mais le roi intervient à temps pour la sauver d'une mort certaine.