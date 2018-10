Opération de nettoyage au musée national d’Oran : 108 pièces antiques sur le billard

Quelque 108 objets archéologiques remontant aux différentes périodes historiques détenus par le musée national "Ahmed Zabana" d’Oran ont fait l’objet d’une opération de nettoyage, a-t-on appris de cet établissement public. Ces objets, remontant aux périodes punique, romaine et byzantine, sont constitués de stèles, de stèles funéraires, de chapiteaux et autres vestiges, selon la chef du service animation, ateliers et pédagogie de ce musée, Nadia Beladel. Cette campagne qui a permis de vérifier l’état de ces pièces historiques s’est déroulée entre le 2 et 7 octobre en cours, a-t-elle fait savoir. L'opération, inscrite dans le cadre du programme de protection et de conservation des collections muséales, a permis d’appliquer des techniques et des moyens modernes sous l’égide d’une équipe de travail spécialisée du service de conservation et restauration du même musée, a affirmé la directrice du musée, Bouchra Bouchama. Pour mettre en œuvre ce programme, une équipe composée de spécialistes dont 5 attachés de conservation et de restauration, un agent de maintenance des collections muséales, a été installée à cet effet au début de l’année en cours, a ajouté Mme. Bouchama. Par ailleurs, le musée Ahmed-Zabana s’attelle à aménager un laboratoire de conservation et de restauration des collections muséales au titre de la mise en œuvre, au début de l’année prochaine, de la convention signée avec l’université d’Oran 1 Ahmed-Benbella en vue de la réouverture de la galerie antiquités, fermée depuis 10 années.