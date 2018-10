Préparation de son nouveau film : Allouache en phase de repérage

Le cinéaste Merzak Allouache est en train de préparer son nouveau long-métrage, un triller qu’il compte tourner dans la région de Mostaganem. Il est actuellement en phase de repérage. Allouache s’est déplacé à l’ouest du pays et, durant trois jours, il a sillonné la wilaya de Mostaganem avec ses techniciens et compte commencer le tournage au mois de novembre. Merzak Allouache connaît bien Mostaganem pour avoir déjà tourné son film «Harragas» en 2009 et «Madame courage» en 2015. Allouache a l’avantage de tourner vite et détient le record de tournage avec son film «Les Terrasses» en 2014, bouclé au bout de dix jours seulement, alors que la moyenne est de huit semaines de tournage pour un long-métrage. Merzak Allouache est depuis «Omar Gatlato», tourné en 1976, un de ses plus grands succès, le cinéaste le plus prolifique du cinéma algérien avec au moins une vingtaine de films fiction et plus de cinq documentaires. Le cinéaste est un reporter qui scrute la société algérienne et qui fixe sur pellicule ses pulsations. Depuis «Omar Gatlato», il enchaîne les films avec «Les aventures d’un héros», «L’Homme qui regardait les fenêtres», « Bab- El-Oued city», «Salut cousin», «Bab el web», «le repenti», «Chouchou»... Allouache a appris à maîtriser tout le processus de fabrication d’un film. «Bab-El-Oued city» est son premier film indépendant, qu’il a réalisé avec sa boîte de production. Le scénario a été écrit au moment de haute tension politique, mais avant que le terrorisme ne mène l’Algérie dans l’abîme de la violence meurtrière. Allouache se souvient que pour le personnage de l’imam, il a enregistré quatre défections d’acteur. Depuis le temps qu’il travaille dans le cinéma, il a maîtrisé les ficelles du métier de réalisateur et celui, difficile, de producteur, qu’il a appris sur le tas, contrairement à la réalisation où il a bénéficié d’une formation à l’éphémère Institut de Ben Aknoun et en France. Il sait comment réaliser un montage financier et aller chercher l’argent nécessaire à la réalisation d’un film là où s’est possible. Depuis 1993, il laisse tomber la grosse production, comme il le qualifie, pour s’orienter, faute de moyens, vers des productions plus légères et «faire des films d’interventions sur l’Algérie». Il aime que ses films soient vus, a-t-il déclaré lors de la présentation de son film «Les Aventures d’un héros» avant d’ajouter qu’il est prêt à céder ses films gratuitement pourvus qu’ils soient projetés au public. Quant à la situation du cinéma algérien, Allouache trouve qu’il n’entrevoie pas l’avenir sous de meilleurs auspices du moment où des budgets colossaux sont consacrés aux productions sur la guerre de libération nationale et ses héros.

Abdelkrim Tazaroute