Deuxième soirée de la 10e édition du festival international de la musique symphonique : La Syrie et la Russie envoûtent le public

Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah ont été subjugés, durant la deuxième soirée de la 10e édition du festival international de la musique symphonique. Une soirée distinguée par la prestation de la Syrie et de la Russie, qui ont, à travers leurs musiciens, joué des airs puisés dans le répertoire de différentes compositions musicales.

Sous la direction du chef d’orchestre symphonique national syrien, Missak Baghboudarian, et le panel de musiciens, le public de l’Opéra d’Alger a été gratifié d’une brochette de pièces d’opéra classique et de chansons puisées dans le répertoire musical algérien. Lors de cette deuxième soirée du festival international de la musique symphonique, animée dimanche dernier à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, la chanteuse lyrique Christina Isha a interprété l’œuvre "Ya zahratan fi khayali" (ô fleur dans mon imaginaire) de l’égyptien Farid El Atrach, et "Die fledermaus". A travers son programme, la délégation syrienne a jeté les présents de la prestigieuse salle Boualam-Bessaïah dans un monde fantastique… Ainsi les mélomanes de la musique savante se sont laissés envoutés par les notes musicales dégagées du milieu de la scène de la prestigieuse salle de l’opéra d’Alger décorée aux couleurs du rubie et de l’émeraude. "Raqsa pour naï" (danse pour la flute) par Moslem Rahal, "Fantasie en thème traditionnel", "Fantasie pastrole hongroise op. 26" ont été chaleureusement applaudies par un public enthousiaste. le maestro syrien et ses musiciens ont revisité des chansons très connues des Algériens, notamment "Ya rayah", une chanson sur l’exil de l’interprète du chaâbi Dahmane El Harrachi, arrangée et adaptée à l’opéra par le Syrien Nareg Abadjian. L’hôte d’honneur de l’Algérie, à savoir l’orchestre "Severnaya Venezia", a, quant à lui, rendu des extraits d’opéra de grands compositeurs russes dont Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) et Dmitri Chostakovitch (1906-1975). Venu de Saint-Pétersbourg, l’ensemble est composé de jeunes interprètes talentueux et des musiciens professionnels sous la dirigeance du chef d’orchestre Eduard Tomsha. Ouverte le 13 octobre dernier, la 10e édition du festival international de musique symphonique a réuni pour sa nouvelle édition des compositeurs et orchestres symphoniques de quatorze pays, dont la Russie comme invitée d’honneur.

Sihem Oubraham